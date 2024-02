AMLO llama “ladina” a Xóchitl Gálvez; tiene “visión de finquero”, responde la candidata

MADRID (proceso.com.mx).— La candidata opositora Xóchitl Gálvez criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador en su nuevo libro la llame despectivamente como “ladina”, porque “lo hace desde su visión como finquero en Chiapas” y es “despectivo”, porque es un “tema de castas”.

De acuerdo con avances que han circulado en medios, el mandatario opinó sobre la aspirante presidencial de PAN, PRI y PRD en su libro “¡Gracias!”.

“Aunque la oligarquía y los medios de manipulación se empeñan en inflarla, el globo no ha levantado ni levantará porque en estos nuevos tiempos de transformación, el pueblo no permite que alcen el vuelo los falsarios, los oportunistas y los corruptos”, dice López Obrador sobre la senadora con licencia.

“Como nació en pueblo de Hidalgo, pensaron que su origen sería útil para ofrecer una supuesta imagen popular, cuando en realidad es ladina e igual de clasista y racista que los conservadores de mayor rango o nivel en la escala económica, social y política del país”, escribe el mandatario sobre Xóchitl Gálvez.

Desde España, la política hidalguense respondió a los señalamientos:

“No sé si el tema de referirse a mi de manera peyorativa lo hace desde su visión como finquero en Chiapas, de (señalarla) ladina, ese era el calificativo despectivo que le daban a los indígenas que se atrevían a aprender el español y a profesar la religión católica.

“Ladino viene de un tema de castas en Guatemala, y se lo dices a una persona de manera peyorativa, él sabe que no lo soy, tan es así que me invitó a formar parte de su gobierno”, dijo a corresponsales mexicanos en un primer encuentro con la comunidad mexicana afincada en Madrid.

“Me parece que acusarme de racista cuando yo sufrí racismo en mi juventud, justamente por mi manera de vestir, por mi manera de hablar, cuando él mismo se ve un poco clasista pidiendo un debate en inglés, y eso habla de su clasismo”.

La candidata de la coalición PRI-PAN-PRD visita Madrid el domingo y el lunes para reunirse con dirigentes del PP y PSOE y, eventualmente, con miembros del gobierno de Pedro Sánchez, así con miembros del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y con la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) que preside el Nobel Mario Vargas Llosa.

Sobre la mención que López Obrador hace en el libro Gracias contra ella, la candidata opositora añadió que el “coraje” del presidente es que “ante el fracaso de su gobierno, ante la falta de resultados, lo único que le queda es volverse candidato a la presidencia, tratando de opacar a Claudia Sheinbaum estando en los debates, cuando la que debería estar opinando es ella y él prefiere tomar esa postura.

“Habla mal de él su odio hacia mi persona, porque yo puedo ser una mujer valiente, pero jamás lo he insultado”, señaló.

“El presidente está dispuesto a meterse en la elección”

Sobre las críticas que recibió de impulsar el intervencionismo al pedir la observación electoral de la OEA y la segura repulsa que pueda provocar su presencia en España, Xóchitl Gálvez,

“Sí pedí a la OEA la observación de la elección, porque es al Organización de los Estados Americanos, que vean lo que esta haciendo el presidente en su libro; él ya tiene medidas cautelares (para no atacarla), pero no le importa.

“El presidente está dispuesto a meterse a la elección a como de lugar, eso es lo que tienen que estar observando los organismos internacionales, OEA, la Unión Europea, España y Estados Unidos, que tienen que voltear (la mirada) a México, tenemos un presidente sumamente autoritario, un presidente que no respeta la ley y que esta dispuesto a atacar a la candidata de la oposición desde su posición de poder”.

“Esa si que es violencia política de género, por violencia política de género es cuando tu no quieres que una mujer por su condición de ser mujer llegue a un cargo de elección popular, y él dice que a mí me pusieron un grupo de hombres, eso es violencia política de género y eso es lo que quiero que voltee a ver España, la UE y la OEA, que volteen a México a observar al hombre más autoritario que violenta a una mujer por el hecho de ser candidata a la presidencia”, señaló.

Sobre si dará una explicación sobre su participación en la fundación del conservador escritor Mario Vargas Llosa, respondió, “yo no tengo que explicar nada, yo soy una mujer libre, yo soy una mujer que se puede reunir con quien sea. Ahora solo faltaba que el presidente decida con quién me voy a reunir, ya solo faltaba que me de órdenes a mí, ya bastantes órdenes les da a Claudia Sheinbaum como para que le quiera dar órdenes a la candidata de la oposición, yo me voy a reunir con todos, con el PP y con el PSOE.

En el acto estuvo presente el expresidente Felipe Calderón y su hermana Luisa María Calderón, empresarios y ejecutivos de empresas afincados en España.

“Me dio mucho gusto saludar esta mañana en Madrid a mi admirada y querida amiga @XochitlGalvez. Abordó entre otras la problemática de educación, salud y sobre todo inseguridad en México. Invitó a todos los mexicanos en el extranjero a registrarse para poder votar en estas elecciones”, tuiteó el expresidente.