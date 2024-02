El pueblo decidirá quién debe ser presidente, “porque esa es la democracia”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Si el pueblo decide quién debe ser presidente o presidenta, se tiene que obedecer porque esa es la democracia”, afirmó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en torno a los resultados de las elecciones de junio de 2024.

En su conferencia matutina de este martes 13 de febrero, el jefe del Ejecutivo expresó: “el pueblo manda, y si se equivoca vuelve a mandar, y la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia”.

Al plantearle si aceptará los resultados de la elección aun si la oposición gana, el mandatario afirmó: “Sí, en la democracia es así, es el pueblo el que manda, pero hay que pensar en la canción de Chava Flores: ‘A qué le tiras cuando sueñas, mexicano’”.

Agregó que su partido le debe todo al pueblo porque es quien lo ha sacado a flote de los momentos más difíciles.

“Cuando me destituyeron ¿quién me sacó a flote?, el pueblo. Cuando estaba muy difícil la situación en Tabasco al inicio de nuestro gobierno ¿quién nos acompañó?, el pueblo. Cuando la ola azul con la mentira del cambio -yo era candidato a jefe de gobierno en 2000- ¿quien me respaldó?, el pueblo, en especial los de Iztapalapa”, expuso.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que ahora hay más apoyo no sólo de la gente “más humilde”, también hay mucho apoyo de las clases medias, “sobre todo la gente más consciente nos apoya mucho y por eso tenemos que gobernar obedeciendo al pueblo. El pueblo es el soberano en una República.