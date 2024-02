Iniciativas de AMLO son un distractor para no abordar la inseguridad: “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, consideró que las iniciativas enviadas el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador son un distractor para no abordar los problemas de inseguridad en el país.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el exgobernador de Campeche admitió que hay reformas legales que Morena puede aprobar porque sólo requieren mayoría simple; en estos casos, advirtió, las combatirán con los recursos legales que tengan a su alcance.

“Vemos este paquete como un distractor para no hablar de los temas del país, porque se les derrumba, se les cae pedazos”, afirmó el también integrante de la bancada tricolor.

“Alito” informó que hay tres iniciativas del Ejecutivo que fueron turnadas a la Comisión de Gobernación que preside.

De ellas, la propuesta que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública sólo requiere mayoría simple, por lo que Morena y sus aliados tienen los votos para avalarla, aunque sostuvo que la oposición dará a conocer su postura “firme y clara”.

Calificó las propuesta de reforma electoral como “un disparate, una ocurrencia de Morena previo a la elección; sin construir acuerdos y consensos, obviamente no tendrán los votos”. También reiteró el voto contra la desaparición de organismos autónomos.

Para aquellas reformas que no convengan al país y sí alcancen mayoría, “acudiremos a todos los recursos y mecanismos legales y jurídicos para proceder”, sostuvo “Alito”.

“Al final del día lo único que quieren son distractores y hay que dejarle claro al Ejecutivo que el Poder Judicial y el Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder. Aquí se va a topar con los equilibrios y contrapesos; para las reformas legales ellos tienen los votos, pero en las constitucionales en este tema del Poder Judicial y de las propuestas electorales no van a pasar porque no tienen los votos”, aseveró.

El líder priista insistió en que el gobierno ha sido permisivo con el crimen organizado.

“Hay reportajes de investigación no sólo valientes, prácticamente heroicos, que han exhibido a este gobierno, a funcionarios, a militantes del partido de Morena y a sus dirigentes en plenos nexos y contactos con el crimen organizado, así lo han acreditado. Cuando llega Morena al gobierno se acerca el crimen organizado. Entonces debemos de señalarlo, no lo podemos permitir”, declaró.

Por esta razón debe haber gran visibilidad, por lo que se solicitarán observadores internacionales. “Esta debe ser una elección observada, muy atenta, donde todos debemos participar”, ratificó.