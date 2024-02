Lilly Téllez y Kenia López truenan contra Morena; Trasviña y Micher mandan a la oposición "al infierno"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la bancada del PAN en el Senado se enfrascaron en un áspero debate con morenistas a propósito de la violencia que se vive en el país y de la publicaciones sobre el supuesto apoyo del Cártel de Sinaloa a la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

En sus intervenciones, las senadoras Jesús Lucia Trasviña Waldenrath y Malú Micher aseguraron que el pueblo mandará “al infierno” a la oposición.

“El tema es que han insistido ustedes en que la violencia debe erradicarse con la violencia. No, el rumbo está marcado en la transformación de este país, se están combatiendo las causas generadoras de esa violencia; se está erradicando las causas generadoras de esa pobreza que generaron los gobiernos a los que ustedes están defendiendo, y por decenas de años robándose, cometiendo latrocinio en contra de los dineros, de los recursos, del erario público, en contra de los derechos del pueblo, los grandes despojadores, los traidores a la patria”, dijo Trasviña, y añadió.

“El pueblo ya no les cree, no abusen, respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano. Son unos perversos, son unos canallas. Y el pueblo no los quiere, y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá al infierno, allá deben de estar”, advirtió.

La senadora de Morena, Lucía Trasviña, mandó “al infierno” a la oposición, debido a señalamientos que hizo esta del supuesto financiamiento del crimen organizado a la campaña de López Obrador en 2006 y la creciente ola violencia que aqueja al país pic.twitter.com/QBCotdrwak — Todo es Política (@todoespolitica) February 13, 2024

Micher secundó a Trasviña: “arrepiéntanse, reconozcan sus errores porque, como bien dijo Lucía Trasviña, se van a ir al infiero, al infierno político ahí deben estar”.

Les comparto mi intervención sobre las alarmantes cifras de #ViolenciaContraMujeres en #Guanajuato, según datos del @INEGI_INFORMA.

Ocupamos el segundo lugar en presuntas víctimas de lesiones dolosas y homicidios, y el primer lugar en homicidio culposo.

¡Urge cambiar esta… pic.twitter.com/5ygAPEurxK — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) February 13, 2024

Kenia López aprovechó su intervención para enviar un mensaje a Mario Delgado, líder nacional de Morena, quien acusó a la oposición de gastar un millón de dólares para impulsar una campaña sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y la candidata morenista Claudia Sheinbaum.

“Mario Delgado se atrevió cínicamente a hacer una conferencia de prensa para tratar de justificar lo que está pasando en las redes sociales, y peor aún, para descalificar la voz y el escrito de cientos de miles de mexicanos. No cree Mario Delgado que el hashtag #NarcoPresidenteAMLO sea orgánico. No cree que el hashtag #NarcoCandidataClaudia sea real.

“¿Por qué no lo cree el presidente de Morena? Porque vive en otro planeta, no cree la realidad de los mexicanos porque no lee las masacres diarias que se viven y se sufren en este país. Mario Delgado piensa que como él se transporta en aviones del rey del huachicol o se trasporta en camionetas blindadas de sus amigos del huachicol; pues esa es la realidad de los mexicanos.

“Pero no, señor presidente de Morena, más de 200 mil familias en luto en este país por su gobierno corrupto que está ensangrentando a México”, dijo Kenia López y remató: “No me responsabilice a mí, señor Mario Delgado, responsabilícese a usted, a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por este México ensangrentado”.

Desde el Pleno del Senado le mando un mensaje muy claro a @mario_delgado:



Mario, no te pierdas en tus mentiras. Vives en otro planeta porque la realidad es que México está ensangrentado.#NarcoPresidenteAMLO y #NarcoCandidataClaudia son la voz de cientos de miles de mexicanos. pic.twitter.com/shnsoS7hZ0 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 13, 2024

Lilly Téllez, a su vez, respondió a Trasviña y acusó a los morenistas de haber empoderado a lo criminales.

“Yo siempre estuve denunciando, el primer reportaje que se hizo en televisión nacional abierta en este país lo hice yo, en el 98, sobre los narcotraficantes, era un escándalo que se presentara abiertamente, en todos los sexenios, desde que tenía 17 años, he estado denunciando la inseguridad, con nombre y apellido y en el año 2000 sobrevivía un atentado a balazos, que está impune todavía, siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata, porque prometió que iba a haber paz, y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al presidente, porque trajo muerte, más muerte, en lugar de traer paz.

“Les pregunto a ustedes, ¿ustedes dónde han estado ahorita?, ¿dónde han estado estos cinco años?, ¿dónde han estado estos casi seis años? Apertrechados, tras las bardas de Palacio Nacional, asustados, agachados, postrado el Presidente ante el crimen organizado y ante el crimen desorganizado, han empoderado a los criminales, no tienen vergüenza los de Morena y lo sabemos todos los mexicanos, si algo ha traído Morena es muerte, y lo peor es que no les importa.

“Se los repito, ustedes son el brazo político del crimen organizado en México, y lo saben, y lo sabe todo México, y no hay alguien más hipócrita que haya estado al frente del gobierno mexicano, que ese López Obrador que prometió la paz y en cambio es cómplice del crimen, lo sabe todo México”, señaló Lilly Téllez.

Les comparto mi intervención sobre las alarmantes cifras de #ViolenciaContraMujeres en #Guanajuato, según datos del @INEGI_INFORMA.

Ocupamos el segundo lugar en presuntas víctimas de lesiones dolosas y homicidios, y el primer lugar en homicidio culposo.

¡Urge cambiar esta… pic.twitter.com/5ygAPEurxK — Martha Lucía Mícher Camarena (@MaluMicher) February 13, 2024

“Estuve en los templetes, al lado del traidor de López Obrador cuando prometía paz, yo estuve ahí al lado, prometiendo paz. Le creímos que los abrazos iban a ser para las personas y llegó el gobierno y les dio los abrazos a los criminales”.