AMLO descarta demandar a Tim Golden por reportaje donde lo vincula con el narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, desestimó demandar a Tim Golden por el reportaje de ProPublica que aborda la presunta entrega de dinero del narco a su campaña electoral de 2006 porque, como en el caso del abogado de Genaro García Luna, no procedería dado que los protegen en Estados Unidos y tienen “una especie de inmunidad”.

“Tomé ya esa decisión, sólo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien son personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias extranjeras, como en este caso, ellos mismos revelan que la información es de la DEA”, señaló.

Es más importante que la denuncia, dijo, el exponerlo de forma pública.

“Además no tendría mucho futuro, ahora les voy a decir por qué. Más que la denuncia es mostrar, dar a conocer el modus operandi de ese periodismo afamado que está al servicio de minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos o que no ven con buenos ojos los potentados”, aseguró.

Recordó que “tenía ganas de presentar una denuncia en contra del abogado de García Luna, porque durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública, fuera del procedimiento, leyó una tarjeta diciendo que yo había recibido dinero en la contienda contra Fox, y le preguntaron a Zambada si era cierto y dijo que no, la tarjeta la saca ese abogado con propósitos de dañarme”.

Sin embargo, después de buscar asesoría para comenzar el procedimiento, llegó a la conclusión de que no tendría ningún resultado a su favor.

“Esos señores están protegidos legalmente, esos abogados pueden decir lo que sea, pueden difamar en Estados Unidos y no pasa nada. Hay una enmienda que los protege, lo que hice fue optar por enviarle una carta diciéndole que tenía muchas ganas de denunciarlo por falsario, calumniador, pero me había enterado que ellos tenían protección en Estados Unidos, una especie de inmunidad”, aseguró.

A César de Castro (abogado de García Luna) también le refirió que es “un manipulador y nunca olvidará que por encima de todo está la honestidad en cualquier oficio. Es lo mismo, esto fue una campaña a lo mejor hasta armada, tampoco hay que perder mucho tiempo”, pero recordó que después del reportaje, “viene esta campaña en redes de los 170 millones de vistas. Es muy probable que todo esté articulado”.

Reconoció que “una denuncia así no tiene ningún efecto, políticamente no daña, pero lo que sí puede dañar, puede, y en otros tiempos sí era como una dinamita, es la repetición y que se haga masiva la información, extensiva, en otros tiempos. Eso es lo que hay que estar combatiendo más”.