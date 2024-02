AMLO: “Conservadores sin posibilidad de avanzar, aun cuando pueden ser hasta 18 millones”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su conferencia matutina realizada en Puebla, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no ve que el bloque conservador, “sea la facción que sea, tenga la posibilidad de avanzar”; sin embargo, el mensaje también fue de no confiarse de que es seguro el triunfo, para salir a votar.

“No son pocos, son millones, también eso hay que tenerlo presente porque no son los que fueron ayer al Zócalo, no, esa es una vanguardia, esos son los -vamos a decir- dirigentes, pero los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15, 18 millones de personas, ciudadanos”, señaló.

También expuso cuál es el problema que considera han tenido los grupos opositores y por lo cual no han avanzado en las preferencias electorales.

“Se divorcian del pueblo, se sienten superiores, por eso también ofenden al pueblo, piensan que el pueblo es ignorante, que es tonto, no, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, ese es su principal problema, por eso no le veo futuro, claro no hay que desanimarse, que le sigan echando ganas”, indicó.

El mandatario federal expuso los ejemplos de las personas a las que considera conservadoras por distintas circunstancias.

“Sí hay muchos conservadores y no todos por corruptos, hay quienes son contrarios, por ejemplo, por herencia, por tradición, son contrarios al ejido porque nunca estuvieron de acuerdo con el reparto agrario y se volvieron muy conservadores. Hay quienes son muy contrarios a los trabajadores y a los sindicatos, hay quienes son enemigos de la educación pública, quisieran que estudiara sólo el que tuviese para pagar colegiaturas, ese pensamiento existe. Hay quienes son conservadores porque piensan que el pueblo es flojo”, añadió.

Reiteró estar optimista y muy contento de que entregará la banda presidencial, “y estoy absolutamente seguro -claro hay que ver qué dice el pueblo y qué dice el Creador-, pero como veo yo las cosas voy a entregar la banda presidencial a una mujer que piensa como piensa la mayoría del pueblo, una mujer que se llama justicia, o sea que el futuro, el porvenir viene acompañado de la justicia”.

Como todos los días, el presidente insistió en que está “muy seguro de que va a continuar la transformación porque eso también es importante, creo que es esencial, nosotros le tenemos mucho respeto al pueblo, no sólo le tenemos amor al pueblo, sino le tenemos respeto. Nuestros adversarios, los fifís corruptos, no le tienen amor al pueblo ni le tienen respeto al pueblo, se sienten superiores, son clasistas, son racistas, por eso no entienden lo que está pasando y se enojan mucho y empiezan a insultar”.

Enseguida les agradeció y reconoció “que se han portado muy bien porque nada más son insultos”, entre los que ha recibido: narco, dictador, naco, de este último dijo que con mucho orgullo es de Tepetitán, Macuspana, Tabasco; “dice Aguilar Camín: provinciano”. Claro, soy del pueblo, vengo del pueblo, ¿por quién estoy aquí?, por el pueblo. ¿A quién debo servir?, al pueblo, ¿por qué no nos han derrocado?, por el pueblo, pueblo, pueblo, pueblo”.

Dijo que sus opositores no entienden lo que habla del pueblo porque, aunque algunos nacieron en pueblos, fueron a escuelas públicas, de repente se volvieron ladinos, aspiracionistas y le dieron la espalda por completo al pueblo y no quieren saber nada del mismo.