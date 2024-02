Beltrones se registra como aspirante al Senado por Sonora; va en fórmula con Lilly Téllez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Sonora Manlio Fabio Beltrones se registró hoy como aspirante al Senado de República por el PRI ante el Instituto Nacional Electoral del estado. El priista presentó su solicitud de registro hoy 19 de febrero.

Listo! Hace unos momentos hice mi solicitud de registro como aspirante a Senador de la República ante el Consejo Electoral del INE en #Sonora. pic.twitter.com/I4KuVEkA1K — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) February 19, 2024

El exsenador contenderá en fórmula junto a la actual senadora Lilly Téllez, quien buscará la reelección, por la coalición Frente y Corazón por Sonora.

Camino a realizar su registro, el sonorense publicó un video en su cuanta de X en el que declaró:

“En el natalicio de mi general Álvaro Obregón, les saludo y comparto que vamos a registrarnos en el INE, para competir como candidato a senador de la República, por Sonora.

“Creo que cada vez hay más entusiasmo, la gente ya está muy cansada de que le sigan dando atole con el dedo, de tal suerte que lo que queremos es buscar soluciones de adeveras a los problemas que vive México. Ya nos veremos, entonces, en el inicio de campaña”.

En el natalicio de mi General Álvaro Obregón, les saludo y les comparto que voy camino a mi registro como aspirante al Senado, en el INE local. Buenos días!! pic.twitter.com/odDOmGfA5q — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) February 19, 2024

Desde enero pasado, el exgobernador de Sonora ya había dejado entrever que podría volver al Senado de la República: “Las cosas en el país no marchan bien y creo que en el futuro la solución está en el Congreso. Yo no he tomado una decisión, estoy evaluando esa situación y pronto lo resolveré”, dijo durante un evento de la Fundación Beatriz Beltrones.

El sonorense ocupó el cargo de senador de 2006 a 2012, donde estuvo al frente de la Mesa Directiva, de la Jucopo y fue coordinador de los priistas, además fue parte de la Comisión Especial para los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución.