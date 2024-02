Sandra Cuevas a Patricia Mercado: “Piense en México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Por supuesto que la necesitamos”, dijo Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, sobre la decisión de la senadora emecista Patricia Mercado de dejar la vocería de la campaña del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”, tuiteó Patricia Mercado el martes, un día después de que la polémica alcaldesa fuera presentada como candidata de MC al Senado de la República.

En noviembre pasado, Patricia Mercado había declarado que no estaba de acuerdo con la manera de gobernar de Sandra Cuevas, quien llegó a la Cuauhtémoc postulada por PRD, PAN y PRI.

En entrevista con Adela Micha, Cuevas reaccionó a la decisión de Mercado –a quien admitió que no conocía personalmente– de concluir la coordinación del proyecto de nación de Álvarez Máynez.

“Yo lo que le diría a Patricia Mercado es que piense en México. No se trata si entra una persona que no le parece, un nombre que no le parece, pero bueno, yo voy a hablar por mí”, dijo la alcaldesa en la conversación con la conductora.

“Soy una mujer de principios y de valores, soy una mujer que lucha por esta ciudad, haciendo las cosas diferentes, sí, pero dando resultados y siempre pensando en no lastimar a nadie, en que a este país le vaya bien.

“Ojalá que pudiera ella recapacitar, reflexionar y saber que se necesita en este movimiento porque es una figura que nos puede aportar muchísimo”, planteó Sandra Cuevas.

“Yo no la conozco, pero por supuesto que sé de sus capacidades, de su inteligencia, de su experiencia en la política y por supuesto que la necesitamos", afirmó.

Sandra Cuevas consideró que su postulación fue el motivo de la decisión de Mercado, aunque la senadora no lo dijera textualmente así.

“Si nosotros estamos entrando y ella saliendo, pues no hay mucho qué pensarle”, dijo.