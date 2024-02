Sandra Cuevas provoca choque en Movimiento Ciudadano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras su postulación como candidata al Senado, Sandra Cuevas ha desatado una tormenta en Movimiento Ciudadano.

El propio candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez reconoció que la candidatura de la controversial alcaldesa de Cuauhtémoc no ha estado exenta de críticas.

“Hay que estar atentos a las críticas, hay que estudiarlas, aceptarlas, recibirlas, y siempre estar en diálogo con esas voces críticas”, dijo entrevistado este martes en la Cámara de Diputados, ante la pregunta de si esta figura no le restaría votos en lugar de aportarle.

Un día después de que se diera a conocer la candidatura de Cuevas, en fórmula con Alejandra Barrales, excandidata de PRD y PAN al gobierno capitalino, el partido naranja dejó ver una fisura importante: la decisión de la senadora Patricia Mercado de dejar la vocería de la campaña de Álvarez Máynez, así como la conclusión de su responsabilidad como coordinadora del proyecto de nación del aspirante presidencial.

“A partir de hoy dejo también de ser vocera de la campaña debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda”, tuiteó Patricia Mercado.

Con Sandra Cuevas ni a la esquina.



En la política a veces toca caminar o hacer equipo con quienes no necesariamente coinciden con tu visión para construir una sociedad más igualitaria, sé que se puede dialogar y se puede resolver. Pero como una mujer trans racializada,… — Láurel Miranda (@laurelyeye) February 20, 2024

Aunque la excandidata presidencial no precisó a qué decisiones se refería, sus diferencias con la alcaldesa que ganó la elección en la alcaldía Cuauhtémoc bajo las siglas del PAN, PRI y PRD se conocieron en noviembre del año pasado.

En ese mes, diarios como El Universal, Milenio y Crónica retomaron las declaraciones de Patricia Mercado contra Sandra Cuevas, de quien consideró que no posee los valores ni la identidad que profesa Movimiento Ciudadano.

“No estoy de acuerdo con su forma de gobernar, con su forma de, digamos, tratar los problemas de la ciudad (…) Ella no sería una candidata para Movimiento Ciudadano”, dijo entonces.

“No debe de tener cabida”

Quien sí mostró desde la semana pasada su oposición a la llegada de Sandra Cuevas fue el consejero nacional de MC Rodrigo Cordera.

“Todos tenemos límites. Sandra Cuevas no debe de tener cabida en un proyecto progresista, de derechos y libertades”, tuiteó el viernes el también aspirante a la candidatura por la Alcaldía Benito Juárez.

En un comunicado difundido en sus redes este martes, Cordera atajó la posibilidad de una renuncia a su partido, aunque sostuvo que seguirá levantando la voz contra lo que llamó “decisiones nocivas”

“Después de debatirlo con mi equipo, platicarlo con mi familia y reflexionarlo de manera individual, a Movimiento Ciudadano, mi partido, le digo: Me quedo en Movimiento Ciudadano para fungir como un contrapeso ante las decisiones complicadas de la política, en especial la política electoral. Seguiré levantando la voz cuando estas decisiones me parezcan nocivas para nuestro proyecto”.

Cordera manifestó que seguirá en Movimiento Ciudadano para seguir colaborando con Patricia Mercado y con la también senadora Laura Ballesteros, al destacar que ese partido es desde donde ha logrado construir iniciativas como: Vacaciones Dignas, Ley Silla y Transporte Público 24 horas.

La activista trans Láurel Miranda, precandidata a diputada local al Congreso de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, también cuestionó la candidatura de Cuevas.

“La incorporación de Sandra Cuevas y postulación a cargo público por parte de MC no solo me desconcierta y enoja, sino que también representa un duro golpe a todas las personas que hemos venido dándolo todo por este proyecto, uno que se opone a todo lo que representa el gobierno fascista y de derecha de Cuevas”, tuiteó Miranda el domingo.

Y este martes, tras advertir que con Sandra Cuevas “ni a la esquina”, anunció que no realizará campaña.

“Ante la postulación de la hoy todavía alcaldesa de Cuauhtémoc por parte de MC para una senaduría, quiero informar particularmente a las poblaciones de las que formo parte y que me han brindado su confianza, pero también a la población en general, que no realizaré campaña pues no hay forma en que pueda llamar al voto por una figura como Cuevas y lo que ella representa”, anunció en X (Twitter).

El pleito por la barda

En mayo del año pasado, Sandra Cuevas protagonizó una polémica con Movimiento Ciudadano.

La alcaldesa de Cuauhtémoc borró una barda pintada por Movimiento Ciudadano que decía “Con el PRI ni a la esquina” y la sustituyó con un grafiti. En respuesta, el partido naranja volvió a ocupar el muro y le colocó esta vez la leyenda: “Con el PRI ni a la esquina, con Morena tampoco”, el cual volvió a ser borrado.

En entrevista con Azucena Uresti, Álvarez Máynez se refirió a aquel episodio.

“Yo creo que Sandra Cuevas se ha dado cuenta de cuál era la manera de operar. Y estoy absolutamente convencido, Azucena, ni modo que te diga que está bien que me hayan borrado una barda, que se hayan utilizado los recursos de la alcaldía en ese momento.

“Yo no creo en las vueltas en U, de 180 grados, pero creo en poner las cosas en perspectiva, con las críticas que haya, que son válidas, que son deseables, que tú sabes que las asumo de frente y con buena actitud, como creo que debe de ser porque además, uno debe rectificar constantemente en el servicio público”.

#AzucenaxFórmula | Jorge Álvarez Máynez, aclaró cuáles son las credenciales por los que Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibrán Martínez se sumaron a las filas de Movimiento Ciudadano; además habló sobre el polémico video en el estadio y las repercusiones que tuvo pic.twitter.com/SLd20g3LLp — Azucena Uresti (@azucenau) February 20, 2024

Y en una entrevista difundida en el sitio web de Reforma, Álvarez Máynez negó que haya un pacto entre los senadores Dante Delgado y Ricardo Monreal para que el partido naranja incorpore en sus candidaturas a Cuevas y Gibrán Ramírez, ambos conocidos por su cercanía con el zacatecano.