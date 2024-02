AMLO: “No hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país”

AMLO. "En estos tres meses de campaña no va a pasar nada”. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDA DE MÉXICO (apro).- “No hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país, además porque hay la suficiente unidad en el pueblo”, aseguró el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien también dijo que la politiquería de “arriba” no tiene efectividad y no hay nada de qué preocuparse.

Redundó sobre lo que ve como hechos positivos en México, entre ellos que no existe la polarización porque tendría que ser la mitad de la población la que no está de acuerdo con su gobierno, y considera que no es así porque, insiste, la mayoría de los mexicanos “quiere que siga el progreso con justicia, que continúe la paz.

“Estamos en un proceso de transformación, es una revolución pacífica, radical, entendida como lo que viene de raíz. Arrancar de raíz la corrupción, es pacífica, pero es muy profunda la transformación”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que en las campañas, que comenzarán este 1 de marzo, “puede que se caliente un poco más porque ya inicia la primavera, en estos tres meses de campaña no va a pasar nada”.

Y reiteró, como casi todos los días, los signos que afirma son positivos en su administración: En lo económico, no va a haber crisis, y que la inflación, que era un elemento de preocupación, se ha controlado; y también hay inversión extranjera y empleos.

Un elemento no positivo es “la tormenta de insultos”, en redes sociales.