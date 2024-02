El tren interurbano El Insurgente será inaugurado por completo en agosto: AMLO

AMLO. "Como rinde el dinero cuando no hay corrupción”. Foto: Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que inaugurará todo el sistema del “El Insurgente” México-Toluca en agosto, que en su primera etapa de operación ha transportado a cerca de 2 millones de pasajeros, en una obra que triplicó su costo: “Cómo rinde el presupuesto, como rinde el dinero cuando no hay corrupción”, dijo el mandatario respecto del proyecto del tren.

Actualmente traslada a 10 mil personas al día en su primera etapa entre las estaciones Zinacantepec y Lerma, en el estado de México.

“Esta obra la encontramos en proceso, la reiniciamos, originalmente se tenía una estimación de 30 mil millones de pesos. Cuando se inició pensaron que iba a costar 30 mil millones, y no. En el tiempo que llevamos ya se han ejercido 60 mil millones más, es decir es una obra que va a significar una inversión, que no gasto, que es distinto, de cerca de 100 mil millones de pesos, y no es deuda, es presupuesto público”, señaló.

El presidente abordó El Insurgente en el tramo de Lerma a Santa Fe, en un viaje de prueba, e indicó: “Necesitamos inaugurarlo antes de que concluya nuestro mandato”, como parte del cumplimiento de sus compromisos.

El total de la obra son 60 kilómetros y el mandatario federal recordó que se inauguró una primera etapa de Zinacantepec a Lerma. Tramo en el que en cuatro meses de operación se ha trasladado a 1 millón 962 mil pasajeros, indicó el director de Banobras, Jorge Mendoza.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, dijo: “Estamos ya en los 10 kilómetros que unen la estación de Lerma y que se conectará con Santa Fe, el túnel mide 10 kilómetros, esto ya había sido terminado desde el año pasado, aquí ya hicimos algunas pruebas, por eso es que el tren ya puede circular a una buena velocidad”.

A principios de año se terminó la obra civil y “el proyecto estará terminado en agosto para que podamos conectar desde Zinacantepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga, Observatorio”, enlistó Nuño.

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva, informó que el gobierno tiene a su cargo 18 kilómetros, de los cuales están concluidos 16.5 kilómetros en obra civil.

“En los 8 kilómetros recorridos hasta Santa Fe, ya hay instalación electromecánica. Sólo restan 1.5 kilómetros de montajes. Estamos haciendo el compromiso y el esfuerzo de cumplir para que en agosto esté instalado todo lo electromecánico”, resaltó Esteva.

Los funcionarios atravesaron la parte más alta con 80 metros, que es el Monte de las Cruces, donde el presidente recordó que se dio la batalla del ejército insurgente, encabezado por Miguel Hidalgo.

“A él si no le perdonaron el atrevimiento de haberse opuesto a la oligarquía. Decía que el único dios de los oligarcas era el dinero, por eso cuando lo asesinan le cortan la cabeza y lo exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato como escarmiento”, mencionó el mandatario.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, agradeció al presidente y expresó que seguirán su ejemplo.