Tunden a Xóchitl Gálvez por su pronunciación del inglés (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Xóchitl Gálvez fue criticada por usuarios de redes sociales después de que se viralizara un video de su participación en una conferencia en Washington.

El lunes, la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD pronunció un discurso en español ante integrantes de centros de investigación en el Wilson Center.

En su intervención, Xóchitl Gálvez planteó que la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad en México es el poderío e influencia del crimen organizado y pidió que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen el proceso electoral en México.

Sin embargo, un fragmento de su discurso se viralizó: el momento en el que intenta dirigir un mensaje en inglés al presidente Joe Biden y pronuncia “yu jab tu uoc de toc”. En la imagen se ve cómo reaccionó una asistente a la conferencia.

La frase que dijo es “you have to walk the talk”, en referencia a que una persona haga lo que dice, que predique con el ejemplo.

El fragmento se viralizó y desató críticas y burlas en redes sociales, cuyos usuarios recordaron la pronunciación del expresidente Enrique Peña Nieto, quien en su momento también fue objeto de mofa.

De por sí, no entiendo el francés de Xochitl en inglés menos.



Trascendental e histérico mensaje de Xóchitl Gálvez en Washington:

“Presidente Biden yujab to wok da tok”

Mas digno hubiera sido hablar en español.

