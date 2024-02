“Falla de primaria”: El PRI encontró estos errores en iniciativas de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Rubén Moreira Valdez, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que se tienen que subsanar los errores que tienen las 20 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.

“Resulta que a dos reformas constitucionales no les pusieron impacto presupuestal, pusieron dos oficios que tienen errores, se refieren a artículos que no existen, transcriben artículos pues será de otra ley, porque el que pusieron ahí no viene”, señaló en declaraciones a la prensa.

En su cuenta de X (Twitter), el legislador coahuilense publicó extractos de las iniciativas y calificó los errores como “falla de primaria”.

“Error en reforma. Funcionarios cometen falla de primaria en dos iniciativas. En términos claros, no incluyeron impacto presupuestal; los mediocres oficios se refieren a un artículo inexistente y a otro sin relación al tema... y el impacto de presupuesto llegó días después”, tuiteó Moreira.

En pensiones “no es lo que se dijo”

Por otro lado, Moreira Valdez comentó que su bancada está de acuerdo con el sistema pensionario y el aumento del salario mínimo; sin embargo, señaló que “hay que decirle a la gente que no es lo que se dijo en la presentación de las iniciativas”.

En cuanto a los derechos de comunidades afromexicanas, pueblos originarios, el líder parlamentario sostuvo que su fracción parlamentaria está a favor, pero expuso que en el caso de las comunidades indígenas presentaron una iniciativa para quitar el instituto que se encarga de la protección de las lenguas indígenas.

“Entonces esta reforma tiene muchos problemas de formalidad, tiene mucho engaño y tiene una difusión que no corresponde, por parte del gobierno no de ustedes, una difusión que no corresponde a lo que dice la iniciativa. Tan sencillo, se dice una cosa y se presenta otra”, expresó.

Moreira Valdez insistió en retar a Morena y a las demás fracciones parlamentarias a que se voten las iniciativas que están en Mesa Directiva para disminuir de 48 a 40 horas la jornada laboral y la pensión de adulto mayor a los 60 años y no como lo puso el Presidente, a los 65 años.

“Seamos serios, lo que se dijo que era la iniciativa no es lo que se puso en blanco y negro, y lo que se puso en blanco y negro tiene muchos errores de formalidad y de soporte constitucional”, reiteró.

El legislador sostuvo que de las pensiones alcanzaría nada más para 9 millones de personas como máximo, aunque estimó que podría ser para 3 millones, porque “a ese cálculo le faltan varias cosas”.

“Primero, que la gente trabaje hasta los 65 años, es decir, que no se vaya por cesantía; segundo, estos trabajadores están en el futuro, es decir, todos los que ya se jubilaron o pensionaron esos no van a recibir ese apoyo. Hay que ser claro, la reforma es muy neoliberal, no cambió el paradigma de 1997, para nada, tan es así que los mercados no reaccionaron”, explicó.

Llama a sindicatos a que se pronuncien

Moreira Valdez hizo un llamado a los sindicatos a que se pronuncien, ya que el otrora (SNTE) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, “poderosísimo, hoy no dice nada, están diciendo salario profesional a los maestros, sí, pero de tiempo completo, nada más de secundaria y qué bueno, por eso lo vamos a votar a favor, pero los de primaria, preescolar, educación inicial, los prefectos, todos esos no entran, no entran”.

Aseguró que el Gobierno Federal no quiere que se discutan cuatro cosas: que este país está en ruta a ser un narcoestado, que la inflación galopa, que el sistema de salud ha caído y que muy pronto no sé qué agua vamos a tomar en esta ciudad, en 900 colonias.

“Alito: Las reformas, “un velo”

El diputado federal Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, aseveró que “vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México”.

Está claro desde la polémica que abren las iniciativas del Ejecutivo Federal, que el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla, aseveró.

“Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, falta de salud, régimen educativo y una política de incompetencia gubernamental que no le genera certeza a nuestro país”, dijo en un comunicado.