Así reaccionó Andrea Chávez al fallo del Tribunal Electoral que favoreció a Denise Dresser

CIUDAD DE MÉXICO (apro) — Andrea Chávez, diputada federal morenista, reaccionó al fallo de este miércoles de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estableció que la analista Denise Dresser no cometió violencia política de género en su contra.

Los magistrados de la Sala Superior señalaron que las declaraciones de la periodista emitidas en agosto de 2023 en La Mesa de Análisis con Loret, y por las que fue sancionada por la Sala Regional del TEPJF, fueron realizadas en ejercicio de su labor periodística y no se basaron en estereotipos y roles de género.

La Sala Especializada había multado a Dresser con 20 mil 748 pesos y había ordenado su inscripción en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año seis meses. Las sanciones quedaron sin efecto.

Los magistrados de la Sala Superior avalaron el proyecto presentado por la presidenta Mónica Soto en el que establece que aunque la Sala Regional Especializada tomó en cuenta que los señalamientos de Dresser invadían aspectos de la vida privada que no son de interés público, no consideró la línea discursiva del programa, por lo que las manifestaciones de la periodista no fueron dirigidas a la diputada por el simple hecho de ser mujer sino para evidenciar un posible uso indebido de recursos públicos.

En su cuenta de X (Twitter), la también secretaria nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda de Morena dijo que le aceptaría su disculpa a Denise Dresser con la condición de que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer.

“A Denise Dresser le perdonan el castigo sus amigos magistrados: ya no tendrá que asistir a un curso sobre igualdad de género”, tuiteó Andrea Chávez y continuó:

“Pero no le van a quitar la vergüenza de haber insinuado que las mujeres que hacemos política necesitamos ‘novios y amantes’, cada vez que se disfrace de feminista los 8 de marzo.

“Dentro de unos meses conseguiré, con la confianza del pueblo de Chihuahua, una nueva victoria para las mujeres jóvenes que tanto hemos sufrido, especialmente en mi tierra: Ciudad Juárez.

“Le acepto su ‘disculpa’ de hace unos meses con una condición: que nunca más vuelva a violentar políticamente a una mujer, aunque no le caiga bien o aunque no piense como ella”.

La reacción de Denise Dresser

La politóloga Denise Dresser consideró que con el “fallo histórico” del Tribunal ganó la libertad de expresión y expresó su deseo de que la decisión marque un precedente para evitar el acoso judicial a periodistas.

“En un verdadero fallo histórico el @TEPJF_informa determina de manera unánime que no cometí “violencia política de género” contra @AndreaChavezTre y revoca la sentencia de la Sala Regional.

“Hoy ganan la libertad de expresión, y el derecho a cuestionar actos de influyentismo, corrupción y desvío de recursos público como lo son el uso de un avión de la Guardia Nacional para trasladar a familiares.

“Hoy ganan las mujeres que peleamos contra la verdadera violencia política de género y denunciamos su trivialización/uso político-partidista. Ojalá lo determinado siente precedente para evitar el acoso judicial a periodistas a través del mal uso de la ley y las instituciones electorales.

“Va un reconocimiento a quienes me acompañaron y apoyaron en un tema que me involucra pero me trasciende. Gratitud más allá de las palabras”, publicó Denise Dresser en su cuenta de X (Twitter).