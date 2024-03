“Hay mucha demagogia”: AMLO sugiere que sus iniciativas se discutan después de las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que las iniciativas que envió al Congreso se discutan después de las elecciones del 2 de junio porque “ahora hay mucha demagogia” y buscan apropiarse de propuestas que, acusa, son suyas.

“Yo soy partidario a que se espere a que el pueblo elija”, agregó que “había quienes estaban en contra de las pensiones y ahora resulta que quieren las pensiones, pero no solo eso, sino que quieren que se entreguen las pensiones antes de los 60 años, pura demagogia”.

Expuso el caso de que candidatos pueden prometer construir un puente y si no hay río, también hacerlo, “así están, increíble. Yo no puedo meterme porque me tienen muy censurado, pero hay tantas pruebas”.

Uno de los ejemplos que expuso fue que “de esta cabecita salió lo de la pensión a los adultos mayores, de esta cabecita y cuando di a conocer que iba a haber la pensión el que era presidente en ese entonces, Fox –eso sí lo puedo decir- se me lanzó, dijo que era populismo y que era irresponsable, pero dijo algo todavía más cercano a su pensamiento, al de los conservadores que son millones (…) dijo que lo que hay que hacer es ponerlos a trabajar, me dejo de llamar Andrés Manuel si no dijo eso, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia”.

Por eso, afirmó, son distintos y es un timbre de orgullo pensar diferente a los conservadores, “porque además no dejan de ir a misa los domingos y olvidan los mandamientos”.

Y reiteró: “vamos a esperar qué dice la gente, es que abundan los ofrecimientos demagógicos, es que no puedo hablar de eso pero la gente se da cuenta”.

Aseguró que la visita a Palacio Nacional del senador Napoleón Gómez Urrutia no fue para hablar de las iniciativas, sino a platicar y entregarle su libro.