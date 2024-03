Así fue el agarrón entre las panistas Lilly Téllez y Kenia López con la morenista Rocío Abreu (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las senadoras Lilly Téllez, del PAN, y Rocío Abreu, de Morena, intercambiaron insultos durante la sesión de este miércoles en la Cámara Alta.

El pleito se dio en el contexto de las solicitudes para que el Senado evalúe la desaparición de poderes en Guerrero y Guanajuato, que fueron enviadas a comisiones.

Lilly Téllez, quien llegó al Senado postulada por Morena y luego se pasó al PAN, partido por el que aspira a un nuevo periodo, respondió a Félix Salgado Macedonio, quien se quejó de las críticas de la panista Kenia López contra su hija, la gobernadora guerrerense Evelyn Salgado.

“Para Félix Salgado Macedonio, ser mujer no garantiza que se va a actuar para las mujeres”, dijo la sonorense Lilly Téllez y añadió: “Aquí esas mujeres de Morena son muy diferentes a nosotras, hay mujeres buenas, de buena entraña, educadas, y hay mujeres malas de mala entraña, como todas esas de Morena que se sientan ahí”.

Y a continuación se refirió a Abreu, quien hace algunos meses fue exhibida en un video recibiendo dinero en efectivo.

“Para muestra un botón, Félix, tu compañera mujer, operadora de los moches de Rocío Nahle que recibe dinero en efectivo y está acusada, como tú, de acoso sexual, esa de pelo chino, de Campeche, ¿esa es mujer? Se supone, pero ¡vaya!, que es una mala e indecente mujer. No echen todo en el mismo saco, ustedes y nosotras…

“Aunque seamos mujeres somos muy diferentes, bola de corruptas”, remató Lilly Téllez.

Desde su escaño, Rocío Abreu solicitó la palabra “solo para corregir a esta persona que está mal de sus facultades mentales”.

Y prosiguió: “de verdad que el tema de las anfetaminas… un daño terrible en la salud mental, de verdad que las drogas destruyen, la que no gana una elección, pero ni de reina del carnaval. Esa que se dedica a extorsionar a la gente y al gobierno, cabildeando, que es lo que sabe hacer, porque es lo único que sabe hacer”.

Rocío Abreu continuó su respuesta a Lilly Téllez: “Al final de cuentas que ni venga a hablar aquí, ¡por Dios!, si alguien es corrupta, la llaman en su pueblo ‘lady ambulancia’, porque ni siquiera he pedido la transparencia de los recursos que ha recibido, y yo tengo como comprobar. Y eso está de más, porque en mi tierra se sabe.

“La señora no quiere transparentar el dinero que se le da para ayudar al pueblo, porque todo se lo roba. Y la ladrona es Lilly Téllez, así como es una mujer insoluta, como todos sabemos, es una mujer que no tiene ni moral

“Que al final de cuentas ni en su pueblo la quieren porque no sabe ni siquiera para qué es senadora, de esa persona que no sabe hablar, nada más de puras estupideces, porque no tiene ni siquiera la capacidad de leer, es una ignorante cualquiera”.

Lilly Téllez volvió a pedir la palabra por alusiones y respondió: “que conteste la senadora, ¿cómo se apellida? Rocío Abreu, que conteste quién le entregó el dinero en los sobres amarillos que está en video, que conteste cuáles son los nombres de los empresarios con los que se ha reunido para llevar a cabo los negocios particulares de Rocío Nahle y a cuánto ascienden los moches que ha recibido Rocío Nahle y ella, que conteste, que conteste”.

“Tamaleras”

La senadora panista Kenia López Rabadán intervino en la discusión:

“La senadora Téllez hizo mención de una corrupta y, dijo, efectivamente, la senadora Téllez dijo corrupta y de pelo chino y la senadora Abreu reaccionó. Si ella se da por aludida, a propósito de esos dos calificativos, me parece preocupantísimo, pero más allá de eso, presidenta, después de escuchar a la enadora Abreu, decir una serie de, yo diría de agresiones, aquí venimos a debatir.

“Miren, ustedes defienden a los delincuentes, ustedes defienden a un gobierno corrupto, ustedes defienden a los sobres amarillos, ese es su problema y lo tendrán que justificar ante la vida y para el que es creyente ante Dios. Pero, aquí, me parece, presidenta, que vale la pena conminar a todos a que no entremos a una descalificación personal”, dijo Kenia López, quien concluyó: “no sirve a México un senador o una senadora que viene aquí a hablar, a ofender y a usar groserías, no le sirve a México”.

Rocío Abreu volvió a tomar la palabra para aludir a las panistas:

“¡Por Dios! Lo más incongruente que hemos o escuchado en este Senado, las agresoras, las tamaleras ahora vienen a darnos clases a nosotros, ¡por Dios! Si alguien son unas verduleras y las hemos escuchado es aquí a las dos señoras que se toman en cuenta y que se sienten aludidas, es su problema, al final de cuentas…

¡Tamaleras, verduleras!



Cómo si se tratara de un insulto, la ex priista y ahora morenista @RocioAbreuA intenta ofender a senadoras de oposición.



Así el clasismo y racismo del narco Partido Morena. pic.twitter.com/e0HkIhIYZP — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) March 20, 2024

“A final de cuentas, quien lanza la piedra la va a recibir, que no sean malas ni lloronas, primero. Segunda, ninguna de las dos ha transparentado el dinero que reciben para gestión social, se han robado el dinero para la ciudadanía seis años. Yo he mandado a sacarlo por transparencia y no han dado una aspirina en favor de la gente.

“Yo he comprobado, no sólo en este gobierno, sino en todos los anteriores, todo lo que he hecho por mi tierra, por eso es que yo sí estoy en primer lugar en las encuestas, por eso es que yo sí gano elecciones, no como dos personas que sólo brincan de plurinominal en plurinominal, no hacen nada por la gente y sabemos que se roban el dinero de la gestión social”, remarcó Abreu.

Kenia López reclamó la intervención de la morenista: “Le digo a la senadora Abreu, y la cito por apellido, lo que usted acaba de hacer, adjudicando un tema absolutamente clasista, demuestra cómo se subieron a un ladrillo y se marearon, el calificativo que usted piensa que nos agrede, nos demuestra cómo señora senadora de Morena, ustedes se enriquecieron ilícitamente y se volvieron clasistas, discriminatorios y violentos, y eso, eso es lo que va a hacer que México despierte y ustedes pierdan las elecciones”.

La también panista Noemí Reynoso se quejó de las palabras usadas por Abreu: “Quiero enviar mi solidaridad y mi reconocimiento a las tamaleras en México, mujeres que con ese oficio sacan adelante a su familia, mujeres que se la parten todos los días para poder fortalecer la economía de sus familias, y hoy una senadora de Morena de forma despectiva se refiere así a las tamaleras”.

“Fe de erratas”

De nueva cuenta Lilly Téllez tomó la palabra, esta vez para rechazar el calificativo empleado por la morenista.

“Quiero defender a todas las señoras que venden tamales en nuestro país de la forma en que se expresó de ellas la senadora Rocío, de Campeche. Está muy mal que la senadora, de Campeche, use el término tamaleras como algo despectivo. Las señoras que venden tamales merecen respeto.

“Las señoras que venden tamales en México no reciben sobres amarillos con efectivo de dudosa procedencia, ni se andan gastando el dinero como esa. Las señoras que venden tamales merecen nuestra admiración porque salen adelante trabajando.

“La señora Rocío Abreu recibió sobres amarillos con efectivo y está grabado en video, y todo México lo sabe, todavía no ha dicho, ni ha aclarado, ni ha presentado facturas, ni nada. Hay que hacer un corte aquí, como usted bien lo dice, porque ella no sólo recibe dinero en sobres amarillos, sino que también defiende a Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual”.

Abreu intervino para hacer una “fe de erratas”:

“Sin duda alguna quisiera yo disculparme porque me equivoqué, es una fe de erratas. Efectivamente, las señoras que trabajan no merecen que uno las compare con ciertas personas, quise decir arrabaleras, eso sí es un tema que sí las distingue.

“Y una disculpa, señoras que trabajan, no fue mi intención compararlas con estas cuestiones. Y me referí a arrabaleras, y lo repito”.