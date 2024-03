Si Salinas Pliego presenta pruebas del robo a pensiones, yo pongo la denuncia: AMLO

AMLO. "Ricardo Salinas Pliego se expresó sin ninguna limitación y no pasa nada". Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego que si tiene pruebas de que se roban del presupuesto destinado a las pensiones para adultos mayores que las presente y el mismo Ejecutivo federal interpondrá las denuncias.

“Con todo respeto a Ricardo Salinas, que si sabe que se están robando el dinero, que me mande pruebas y yo pongo la denuncia”, dijo el mandatario respecto de la acusación del empresario de que “del dinero de los adultos mayores se roban 400 mil millones de pesos”.

Sin que se le consultara directamente, el mandatario federal se refirió a la “entrevista” que dio el dueño de Tv Azteca a Javier Alatorre de esa misma televisora: “Vivimos en un país libre, que se expresó ayer Ricardo Salinas Pliego con holgura, sin ninguna limitación y no pasa nada, eso antes no se veía y aquí no pasa nada, se respeta, es sagrada la libertad en general y la libertad de expresión en particular”, resaltó el mandatario.

De lo dicho por el empresario, indicó que no coinciden en varios puntos, pero su gobierno respeta la opinión de todos y no censuran a nadie.

“Debemos sentirnos muy orgullosos de ello, no hay ningún régimen autoritario, mucho menos dictatorial. En una dictadura no se puede protestar, hay países donde, bueno, se reprime a los que se manifiestan. Claro hay debate y es natural que tengamos puntos de vista diferentes, pero nos respetamos y tenemos una gran ventaja, tenemos un pueblo muy consciente, muy informado, muy politizado”, apuntó.

El presidente indicó que se pueden decir muchas cosas, entre contradicciones y calumnias, y mencionó a medios internacionales, “y no pasa nada, hay que seguir así, prohibido prohibir, la prensa se regula con la prensa. Y es bueno el debate, muy bueno, y si es respetuoso mejor, pero también si mientan madre, no pasa nada, les afecta a quienes actúan así porque tienen efecto de búmeran porque la gente de México es muy educada, muy respetuosa (…) el que no conoce de esto es porque le falta baño de pueblo pues piensa que mentando madre se va a ganar la simpatía del pueblo, no”.