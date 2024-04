Monreal da la bienvenida a Leticia Peña, suplente de la candidata opositora en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Ricardo Monreal dio la bienvenida a Leticia Peña, quien asumirá un escaño en la Cámara Alta luego de ser suplente de Lucy Meza, quien dejó la bancada guinda para buscar la gubernatura de Morelos con el frente opositor PRD, PAN y PRI.

En un mensaje en sus redes sociales, Ricardo Monreal anunció la llegada de la legisladora a la bancada Morena en el Senado.

“Le damos la bienvenida al Grupo Parlamentario de Morena a la senadora Leticia Peña Ocampo, legisladora comprometida con el estado de Morelos y su gente”, publicó el coodinador de la bancada.

En días pasados, Leticia Peña anunció que regresaría al Senado con el grupo parlamentario de Morena, pues en ese partido se desempeñó como coordinadora territorial del programa Sembrando Vida, programa que benefició a miles de campesinos en esa entidad.

“Voy a pasar a ocupar el escaño que va a regresar a Morena, ya no va a ser un escaño que beneficie al neoliberalismo, soy originaria de Jojutla, Morelos, me he dedicado a la lucha de izquierda al igual que Margarita y he estado trabajando muy fuerte para traer la mayor parte de los beneficios que se puedan aquí al Estado”, dijo en conferencia.