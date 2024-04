Senado aprueba reforma que faculta al Presidente para otorgar amnistía directa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores de Morena aprobaron en lo general y en lo particular la reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía, que da facultades para que el Ejecutivo Federal brinde amnistía a quien aporte elementos para esclarecer hechos relevantes para el Estado.

El dictamen aprobado establece que el Presidente de la República puede otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido, a personas procesadas, sentenciadas o en las que se haya ejercido acción penal y que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.

Antes de la medianoche, en sesión del pleno del Senado, los legisladores avalaron con 67 votos a favor 32 en contra y cero abstenciones la reforma del artículo 9 de la Ley de Amnistía.

Los votos a favor fueron de los legisladores de Morena, mientras que legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano sufragaron en contra.

De acuerdo con la reforma avalada, la amnistía concedida bajo esta modalidad extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas. Asimismo podrán agilizarse los procedimientos y el otorgamiento del beneficio a quien se encuentre interesado, siempre que cumpla con los requisitos y aporte información de alto valor que se requiere en las investigaciones.

De Tlatlaya a Ayotzinapa

Durante el debate en el pleno del Senado, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, argumentó que la modificación del artículo 9 ayudará a esclarecer hechos como los ocurridos en Tlatlaya, Ayotzinapa, Chalchihuapan, San Fernando, Buenavista y Apatzingán.

“Es tendiente aclarar lo que ahí sucedió y que no fueron hechos cometidos en nuestro gobierno sino en el pasado y que nuestra obligación es llegar a la verdad y por esa razón el artículo nueve modificado de esta Ley de Amnistía pretende, sí, otorgar inmunidad a quien proporcione información comprobable, no cualquier información como aquí ligeramente se afirmaba”, explicó.

Asimismo, el senador Morenista César Cravioto resalto que los legisladores del PRI y del PAN no quieren que se llegue a la verdad de los casos que han ocurrido en gobiernos de la oposición.

“La verdad pues es claro que los que han mentido, mentido por cinco años, no que digo cinco años por 70 años al pueblo de México, pues obviamente nunca van a respaldar una ley para alcanzar la verdad. Ustedes lo que quieren es que no se alcance la verdad, que los mexicanos no sepamos tantas historias terribles de sus gobiernos que han dejado mucho dolor y que han dejado marcado a este país”, detalló.

“Trato de rey”

Por el contrario, Damián Zepeda, del PAN, resaltó que con esta ley se liberará a delincuentes, narcotraficantes y violadores. Además, afirmó, con esta reforma se le está dando trato de rey al Presidente ya que no habrá un contrapeso jurídico.

“Esta es quizá una de las reformas extremas del culto a la personalidad de una sola persona, del presidencialismo, llevado al extremo radical, digan lo que digan, y justifiquen lo que justifiquen, lo que están haciendo es darle el tratamiento de rey al presidente de la República, de monarca, de rey absoluto, que no tiene contrapeso, que es él la ley y la justicia”, dijo.

En México debemos empoderar al ciudadano no al gobernante.



La Ley de Amnistía permite al Presidente perdonar a quien sea: narcotraficantes, violadores, secuestradores.



El poder absoluto genera corrupción absoluta.



No demos cheques en blanco. El Presidente debe rendir cuentas. pic.twitter.com/pXgggJU4pe — Damián Zepeda (@damianzepeda) April 18, 2024

La también senadora Gina Andrea Cruz Blackledge consideró que se le da una “puñalada mortal” al Congreso de la Unión, pues le quita la facultad exclusiva de conceder amnistía y se la entrega de manera discrecional al Ejecutivo.

“Impunidad garantizada”

La senadora Claudia Ruiz Massieu, resaltó que de aprobar la reforma a la Ley de Amnistía es una propuesta de impunidad y cuestionó a los legisladores morenistas sobre a quién quieren liberar.

“No nos engañemos, estamos ante una propuesta de impunidad garantizada, cuando sirva a un interés político y no a la justicia, estamos ante un mal utilizado indulto presidencial y una mala disfrazada amnistía… Esto es un pretexto para dar impunidad, si quieren lograr la verdad empiecen por tener transparencia, ¿a quiénes quieren beneficiar con esta falta amnistía?”, cuestionó.

Asimismo, la senadora del PRI, Claudia Balderas, dijo que la Ley de Amnistía es un traje a la medida para la impunidad y para liberar criminales.

Luego de su aprobación en el Senado de la República, la reforma al artículo nueve pasará a la Cámara de Diputados.