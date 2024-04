Avanza el Fondo de Pensiones del Bienestar en el Senado; oposición acusa “fast track”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos aprobaron la reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar.

En sesión extraordinaria de las comisiones, con 19 votos a favor y 10 en contra, avalaron el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar y pasará al pleno de la Cámara Alta para su discusión.

La reforma busca confiscar 40 mil millones de pesos de los ahorros para el retiro que no han sido reclamados por personas de 70 años o más.

En el debate, el senador del PAN, Damián Zepeda, aseveró que los diputados de Morena buscan gastarse 40 mil millones de pesos en lugar de buscar reformar el sistema de pensiones.

“¿Esta reforma cambia el sistema de pensiones? La respuesta es no, y yo les pregunto, ¿por qué no presentan una reforma para cambiar eso? Esta reforma no cambia el sistema de pensiones, el sistema de afores, no es eso, lo único que hace esa reforma es agarrar 40 mil millones de pesos que se estiman de cuentas que no están activas… pero no cambian las pensiones de todos los demás”, explicó.

La senadora del PRI Beatriz Paredes dijo que la aprobación de la reforma fue en fast track y que se necesitaría un mayor análisis del Fondo de Pensiones del Bienestar.

“A mí en lo personal lo que me provoca este conjunto de reformas, primero desconcierto, me desconcierta el momento político en que se plantea, porque es un momento político parlamentario que obliga a un fast track sin un análisis más serio, muchos más profundo y sin cuidar jurídicamente las reformas”, explicó.

La senadora priista dijo entender por qué urgía aprobar la ley de amparo: “Porque si un derechohabiente de una Afore individual gana un amparo, se trataba de que no se pudieran defender los poseedores de otros miles de millones de recursos, ahora comprendo”.