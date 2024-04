Salinas Pliego llama “gobiernícola mentiroso” a AMLO por acusarlo de dar “línea” a conductores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Ricardo Salinas Pliego respondió a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que le da “línea” a los conductores de TV Azteca para cuestionar el Fondo de Pensiones del Bienestar.

Durante la mañanera de este miércoles, López Obrador denunció que “la campaña en contra” en varias televisoras se debe a presiones de los dueños, ya que éstos y sus amigos están vinculados al manejo de las Afores y sus conductores se deben de “alinear”.

“Y ni modo que se les crea que son independientes. Si fuesen independientes, no les pagaran tanto... les pagan mucho porque están al servicio de la empresa. No dudo que haya cosas que se les ocurran y las puedan decir (...) pero en las cosas como esto de las Afores, no. Pues, ¿quiénes manejan las Afores?”, declaró el Ejecutivo.

López Obrador procedió a señalar al dueño de Grupo Salinas de dar “línea” a sus conductores: “El mismo Salinas Pliego —a ver si lo encuentras— en una entrevista dice que es hasta penoso, que él no permite que sus conductores de noticias actúen con libertad, que él les da línea”.

Ante los señalamientos, Ricardo Salinas Pliego respondió a través de su cuenta de X: “AMLO, fiel a su característica de #Gobiernicola mentiroso... dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de @Azteca”.

“Y la ‘lealtad a ciegas’ que AMLO le exige a sus colaboradores, en nuestra filosofía de contratación y trabajo simplemente NO EXISTE. Nosotros en @gruposalinas somos hombres libres y actuamos por convicción personal, y no por instrucciones de ‘arriba’”, agregó.

“Vámonos a trabajar pues, que estos #Gobiernicolas no se mantienen solos y les gusta mucho vivir bien… del dinero de la gente!”, concluyó Salinas Pliego.