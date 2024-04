Tras una caótica sesión, la 4T consuma la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una ríspida sesión de varias horas, senadores de Morena y aliados consumaron la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con lo que el gobierno podrá disponer de 40 mil millones de pesos de ahorros para el retiro no reclamados.

Con 70 votos a favor, 43 en contra y dos abstenciones, los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron en lo general el dictamen, mientras que PRI, PAN y PRD sufragaron en contra.

Asimismo, con 69 votos a favor, 41 en contra y dos abstenciones de legisladores de Movimiento Ciudadano, la iniciativa se aprobó en lo particular, después de que fueran discutidas y desechadas las reservas propuestas por los diputados de oposición.

Así, el dictamen pasa al Ejecutivo para su posterior entrada en vigor.

El dictamen del Fondo de Pensiones del Bienestar prevé tomar 40 mil millones de pesos de los ahorros no reclamados de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) de personas de 70 años o más.

En la sesión de la Cámara Alta se aprobaron reformas y adiciones a los artículos 302 de la Ley del Seguro Social, a los artículos 37, 39 y 43 de la ley del Infonavit, a los artículos 192, 251 y un transitorio de la ley del ISSSTE, y a los artículos 18 y 81 bis de la ley de los Sistemas Ahorro para el Retiro.

Además, al artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a los artículos 1º y 78 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como al decreto de extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquera.

La playera polémica

En la primera de las dos sesiones de la Cámara Alta se dispensó la primera lectura y se distinguió por una manta colocada por senadores del PAN en el recinto, con la imagen de la playera ilustrada con la Santa Muerte y la leyenda “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”, que desató controversia desde el fin de semana porque fue difundida por la cuenta oficial de Morena.

La senadora panista Lilly Téllez posó frente a la manta con un rosario en la mano.

“Pido al Presidente que deje de presentar y justificar a un símbolo de asesinos, a la Santa Muerte que es del Demonio y que la adoran los asesinos, pido a los candidatos de Morena que dejen de hablar de que se unan a Satanás y reitero que es una falta de respeto para todos los que somos cristianos y que aborrecemos al Demonio”, dijo en tribuna.

En la segunda sesión, durante la presentación del dictamen, la senadora de Morena y presidenta de la Comisión de Seguridad Social, Griselda Valencia de la Mora, detalló que es un día histórico ya que la reforma dignificará las pensiones de los trabajadores, además de que busca que éstos reciban hasta 16 mil pesos mensuales.

“El propósito fundamental de construir este fondo es conseguir que millones de trabajadoras y trabajadores mexicanos que se integraron a la actividad laboral después de la Reforma legal de 1997 tengan al menos garantizado una pensión de 16 mil 777 pesos adicional a la pensión para adultos mayores.

“En el proceso de análisis y dictaminación de esta loable reforma se consideró que las reformas legales de 1997 y 2007, lejos de garantizar pensiones justas, generaron una gran incertidumbre para las y los trabajadores que por diferentes razones no han tenido constancia en sus aportaciones”, afirmó.

Durante el debate por las reformas para la creación de los Fondos de la Pensión para el Bienestar, los legisladores sostuvieron varios momentos tensos; incluso dos senadores se encararon ante la ríspida sesión.

El altercado se dio entre el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, cuando se acercó a decirle un comentario al legislador morenista Cesar Cravioto, quien lo encaró. Tuvo que intervenir el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, que entre risas los separó.

Cravioto y Mancera. Foto: Miguel Dimayuga

Otro momento inesperado ocurrió cuando la senadora del PAN, Lilly Téllez, mostró un cartel con la foto de Citlalli Hernández, con la leyenda: “Se busca”, mientras el senador Napoleón Gómez Urrutia daba su postura.

El momento se tornó tenso cuando la senadora de Acción Nacional pretendía subir al estrado con la imagen. Sin embargo, la legisladora de Morena, Elvia Marcela Mora, la detuvo, entre gritos de legisladores de: "¡No te atrevas!"

Ante estos hechos, además de interrupciones y gritos de los legisladores, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, pidió en varias ocasiones moción de orden.

Es un robo, acusa la oposición

Ya en el debate, los legisladores de oposición afirmaron que la reforma del Fondo de Pensiones del Bienestar es un robo a los ahorros de los trabajadores mexicanos.

La senadora panista Kenia López Rabadán reiteró que lo que están haciendo los legisladores de Morena con la creación del Fondo de Pensiones es robarse el dinero de los trabajadores.

“Lo que están haciendo es perpetrar un robo a las personas mayores, es muy claro que nos les alcanza el dinero a los hijos de López Obrador, es clarísimo que no le alcanza el dinero a la señora Nahle para comprarse un montón de casa lujosas.

“La realidad es que el dinero que se han robado los sobrinos de López Obrador no les es suficiente, necesitan más, no debería llamarse Fondo de Pensiones del Bienestar, debería llamarse Robo de Pensiones del Malestar”, resaltó.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza resaltó que esta reforma se define con tres palabras: un agandalle, un robo y una mentira.

“Reforma que desnuda el carácter autoritario de este gobierno, en lugar de ir a buscar a alguien que está en una condición de no cobrar estas pensiones, los tienen en una condición de agandalle, han decidido no informale a la gente, al contrario, quedarse con el dinero… No es dinero del Gobierno, es dinero de los trabajadores. Hay que tenerlo claro, en lugar de buscar a la gente, se lo clavan, se lo roban, se lo quedan”, aseveró.

Asimismo, la senadora priista Beatriz Paredes, dijo que con esta reforma el gobierno trata a los trabajadores como objetos.

“¿Qué me duele más de este conjunto de reformas? Que los trabajadores que por diversas razones, muchas por falta de información, muchas porque son migrantes, no han retirado los fondos de su Afore, están siendo tratados como objeto”, dijo.

Con la aprobación de este dictamen para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y para su posterior entrada en vigor.

Tras la aprobación anuncian “ajustes”

Luego de su aprobación en lo general y lo particular, la presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, informó que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211 del Reglamento del Senado, se realizarán ajustes “exclusivamente de técnica legislativa”, que, dijo, en ningún caso modifican el texto aprobado.

Explicó que los ajustes realizados a los dos primeros ordenamientos son para otorgar claridad y congruencia entre el artículo descriptivo y el texto normativo propuesto, y que, en los casos del tercero y cuarto ordenamiento, los ajustes de técnica legislativa son necesarios para preservar las porciones normativas del texto vigente que no sufren cambio alguno.

Rivera reiteró que, en ningún caso, dichos ajustes alteran el texto normativo aprobado por la colegisladora y por las comisiones del Senado, por lo que se mantiene intacto el propósito de la reforma. También instruyó a las comisiones dictaminadoras para realizar las correcciones y publicarlas en la Gaceta con el texto corregido.

Los senadores Damián Zepeda Vidales y Julen Rementería del Puerto, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano; y Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, se manifestaron en contra de estos ajustes, pues consideraron que se debe respetar el texto aprobado por la Asamblea.