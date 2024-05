“El Titanic chocó contra un iglú”: Carlos Alazraki desata burlas y memes por esta publicación

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El publicista Carlos Alazraki se volvió tendencia en redes sociales por una publicación en su cuenta de X (Twitter) en la que recomendó un artículo del analista José Rubinstein.

Conocido crítico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alazraki compartió el artículo con un texto en el que afirma que, “así como se hundió el Titanic, así se hundió México”.

“Otro medio más me dio una patada”: esto dijo Carlos Alazraki sobre su salida de Radio Fórmula

Sin embargo, el también conductor de la plataforma Atypical TeVe añadió: “La diferencia es que el Titanic chocó contra un iglú y MX chocó contra el muro de los pendejos”.

El tuit provocó que Alazraki se convirtiera en tendencia y que su publicación fuera respondida por memes de usuarios que le achacaron “humor involuntario” al confundir un iglú con un iceberg.

El RMS Titanic se hundió porque impactó contra un iceberg.

De haber sido un iglú, no se habría presentado la tragedia que se presentó ese 15 de Abril de 1912.

Esto sin mencionar que México no es un país hundido, la analogia es falaz. https://t.co/Mgl9ubPN8s — Alexander Andretti (@AlexanAndretti) May 13, 2024