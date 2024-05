“Ni que estuviese de ocioso”: AMLO niega haber pedido a la CNTE que obstruyera la “marea rosa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estuvo pendiente del izamiento de la bandera en el zócalo de la Ciudad de México previo a la marcha de la “marea rosa”.

Mencionó que se dieron “jaloneos” de militares con “algunos maestros y otra gente” que se opuso, pero dio la instrucción y en 20 minutos se izó.

El mandatario dijo que estuvo pendiente de esa labor para evitar que hubiera críticas de alguna acción que mostrara desaprobación a la manifestación de la oposición, y porque días antes garantizó que no habría problema.

“Se estuvo intentando izarla y se estuvo hablando con los maestros de la CNTE y no aceptaban, en tres días, para no imponernos y para evitar la confrontación. Hasta que el sábado a las 3 de la mañana fueron a quererla poner y se opusieron”.

Comentó que también las autoridades de la ciudad buscaron el diálogo para colocar la bandera.

La negativa de la CNTE, añadió, llegó al grado de que “incluso pusieron alrededor unas casas de campaña”.

Después, en su gira de ese fin de semana el presidente detalló que estaba en Oaxaca. “Ahí dormí, me levanté temprano, estaba haciendo cosas y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera y que no, porque no lo permitían algunos maestros y otra gente que quién sabe de dónde salieron; por eso hay que tener mucho cuidado porque siempre hay muchos infiltrados y provocadores”.

Ante la negativa y con el paso del tiempo dijo que más tarde dio la instrucción “y en 20 minutos la pusieron, pero sí hubo jaloneos porque me platicaron que cuando salieron los elementos del ejército a izar la bandera salió un grupo que ni siquiera estaba en los campamentos, incluso con un palo, y ya se logró”, entre las 8:30 y las 9 horas.

“No somos perversos”

El presidente López Obrador también negó que pidiera a los maestros de la CNTE que se quedaran en el plantón para obstaculizar la marcha en apoyo a la candidata de la oposición y argumentó: “Ni que yo estuviese también de ocioso, tengo muchísimo trabajo”.

Al reproducir una serie declaraciones de comunicadores, el presidente respondió: “Esos mentirosos, con todo respeto y afecto a López Dóriga, miren lo que dice, o Aguilar Camín, todos esos de que yo les dejé a los compañeros de la CNTE, pero mienten de manera cínica”.

En el @QEQMentiras se expuso cómo medios de comunicación, comentaristas y usuarios en redes impulsaron una campaña de mentiras para calificar al @GobiernoMX como represor de la manifestación de la “Marea Rosa” en el zócalo de la #CDMX:



?Falso que @lopezobrador_ quiere… pic.twitter.com/ldLGAtKjis — InfodemiaMx (@infodemiaMex) May 22, 2024

Y lanzó: “A ver que me comprueben que hablé con los maestros de la CNTE y les pedí ‘quédense ahí porque viene a manifestarse el bloque conservador y sus simpatizantes y me preocupa muchísimo’. Imagínense la traición que significaría, nosotros que siempre nos movilizamos en el Zócalo ahora prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente de manifieste. No, tenemos convicciones ideales, no somos perversos y es un asunto de todo en tiempo”.

Al final dijo que al concluir su gobierno “yo pienso que había que poner orden, un hasta aquí, porque era mucha soberbia, mucha prepotencia y mucha corrupción”.