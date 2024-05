Función Pública investiga a Rocío Nahle y Miguel Torruco por omisiones en sus declaraciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno federal abrió investigaciones contra Miguel Torruco Marqués, titular de Turismo en la administración lopezobradorista, y contra Rocío Nahle, ex secretaria de Energía y actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz.

El procedimiento abierto por la Coordinación General de Combate a la Impunidad de la dependencia federal está relacionado con presuntas omisiones en las declaraciones patrimoniales de ambos funcionarios.

Lo anterior se desprende de dos oficios dirigidos a la diputada panista María Elena Pérez-Jaén, quien presentó denuncias contra ambos funcionarios.

El caso de Rocío Nahle

El pasado 8 de mayo, la también secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, informó que presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar que se constituya un grupo de trabajo para analizar las presuntas irregularidades y posibles desvíos de recursos respecto a las diferentes etapas de construcción y operación de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

En conferencia de prensa ese día, informó que presentó ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el órgano interno de control de la Secretaría de Energía una denuncia administrativa en contra de Rocío Nahle, quien fue titular de la Secretaría de Energía del 1 de diciembre de 2018 al 23 de octubre de 2023, por inconsistencias detectadas en la presentación de sus declaraciones patrimoniales en los ejercicios 2019 al 2023, así como su declaración inicial y de conclusión de encargo.

Este viernes circuló en redes sociales copia del oficio que le hizo llegar la SFP.

“Me refiero a su escrito de fecha 08 de mayo de 2024, recibido en esta Secretaría de Estado en la misma data, mediante el cual denunció a la C. Norma Rocío Nahle García, ex Titular de la Secretaría de Energía por Enriquecimiento Patrimonial no Justificable e Indebida Declaración de Situación Patrimonial; lo anterior, derivado de que se abstuvo de manifestar en sus Declaraciones Patrimoniales Anuales y de Conclusión la totalidad de Bienes Adquiridos por su Cónyuge y demás dependientes económicos directos.

“Sobre el particular, le informo que en esta Dirección de Investigaciones se ordenó iniciar la indagatoria, registrando dicho asunto en el Libro de Gobierno de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas, con el número DGIFA/DI-C/SENER/27/2024”, dice el oficio firmado por Néstor Daniel Corona Álvarez, de la Dirección de Investigaciones “C” de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas de la Unidad Investigadora de la Coordinación General de Combate a la Impunidad.

En el contexto de la campaña electoral en Veracruz, Nahle ha sido acusada por el empresario Arturo Castagné Couturier de la presunta adquisición de varias propiedades millonarias, incluso en el extranjero.

El caso de Torruco

El pasado 23 de mayo, Pérez-Jaén publicó un video en el que asegura que junto con el también diputado Santiago Torreblanca descubrió que Torruco Márquez tiene una casa en San Antonio, Texas, que omitió en su declaración patrimonial, además de una empresa en Estados Unidos que tampoco declaró.

El diputado @storreblancae y yo @diputadospan, descubrimos que el Secretario de Turismo @TorrucoTurismo tiene una casa en San Antonio, Texas que omitió en su declaración patrimonial, además de una empresa en Estados Unidos que tampoco declaró. Muy grave.#LosTorrucoSonCorruptos?? pic.twitter.com/8iRLNOxWat — Ma Elena Pérez-Jaén Zermeño???? (@MElenaPerezJaen) May 23, 2024

Al respecto, el documento de la SFP notifica el inicio de la indagatoria contra el funcionario.

“Hago referencia a su denuncia recibida en la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas, el veintiocho de los corrientes, por medio de la cual hace del conocimiento conductas posiblemente constitutivas de falta administrativa, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, atribuibles al C. Miguel Tomás Torruco Marqués, en su calidad de Secretario de Turismo, consistentes en presuntas omisiones en sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.

“Al respecto me permito comunicarle que, el día de la fecha, esta Dirección de Investigaciones emitió proveído por medio del cual, ordenó iniciar la indagatoria correspondiente, registrando dicho asunto en el Libro de Gobierno de la Dirección General de Investigación de Faltas Administrativas, con el número DGIFA/DI-E/SECTUR/030/2024, para emprender las investigaciones que permitan dilucidar la existencia o inexistencia de probables faltas administrativas, la cual podrá consultar y dar seguimiento en la página electrónica: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#//busqueda#top, con el folio 194776/2024 y clave 8466246”.

El oficio está firmado por Jorge Luis Vargas, de la Dirección de Investigaciones “E” de la misma dependencia federal.