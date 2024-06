Este fue el “papel importante” que jugó el PRD, según AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) evitó, en su momento, la pretensión del bipartidismo que simuló una alternancia para, al final, pactar acuerdos que le permitieran seguir teniendo el poder; “por eso es importante lo que hizo el PRD”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Salía el candidato del PRI y ya era el presidente, lo demás era el manejo de las formas; había partidos paleros para simular de que teníamos democracia. En realidad, en los últimos tiempos, porque hasta el cambio del presidente Zedillo por el presidente Fox estuvo bastante arreglado”, relató.

La intención, dijo, era renovar el régimen con lo que llamaron alternancia “y el establecimiento de un bipartidismo donde uno u otro les representaba lo mismo a los que dominaban, a la oligarquía; les daba igual si era de un partido o si era de otro. Ellos mandaban y usaban a un partido o usaban a otro de acuerdo a lo que les convenía”.

Aunque hace unos días el mandatario federal evadió hablar de la desaparición del PRD, por pérdida de registro, ahora dijo que sí quería hablar de ese tema.

“Por eso es importante lo que hizo el PRD. Quiero ahora hablar de eso porque está en una fase difícil, su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista, y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas”.

A los partidos, señaló, hay que verlos como instrumentos de lucha al servicio del pueblo. “No son fines, son medios”, resaltó.

Pero el concepto del bipartidismo, dijo, no funcionó porque fue para engañar de que eran distintos pero resultaron ser lo mismo y terminaban manejando la política económica y ordenaban las privatizaciones al resto de niveles de gobierno, del partido que fueran.

“Ese modelo fracasó. Porque no es que fracasaron los partidos, no, fracasó ese modelo, se puso al descubierto que era lo mismo”, dijo.

El presidente ‘resbaló’ al referir la analogía que hacía para diferenciar entre los partidos.

“Yo decía en su momento, con todo respeto, que era como las diferencias, entre un partido y otro, las diferencias que tenían eran como las que podían existir entre la Coca Cola y la Pepsi Cola. Ya no hay Pepsi Cola… ¿o sí?”, dijo.

Los medios le aclararon que en efecto aún existe esa marca y enseguida buscó arreglarlo: “¿Coca Cola hay todavía?… Bueno, pero al final de cuentas es lo mismo. Tan fue así que, en los últimos tiempos, por las circunstancias, ya, fuera máscaras, porque no nos creían: el pueblo es muy bueno, todo el pueblo de México, independientemente a qué clase pertenece, es gente buena, es gente de buenas intenciones, no es un pueblo malpensado. Entonces muchos creían que eran distintos, y nosotros decíamos: ‘No, es el Prian, no es cierto’. Y ya se demostró que era lo mismo”.