Sergio Mayer publica video para agradecer a Sheinbaum... y lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Sergio Mayer, quien repetirá como diputado federal de Morena, publicó en su cuenta de X un video en el que aparece al lado de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Gracias doctora”, dice Mayer en el video grabado durante la reunión que sostuvo la ganadora de los comicios presidenciales con los legisladores electos de Morena.

“Gracias por la confianza estimada Dra @Claudiashein No vamos a fallar. Que gran mensaje para todo las Diputados y Senadores electos. Imparable”, publicó Meyer, quien ya había sido legislador por ese partido en 2018.

Gracias por la confianza estimada Dra @Claudiashein No vamos a fallar. Que gran mensaje para todo las Diputados y Senadores electos. Imparable pic.twitter.com/WWBTG1cOQg

El integrante del reality “La casa de los famosos” no fue considerado hace tres años para la reelección legislativa y en 2021 se distanció de la 4T al criticar al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por el manejo de la pandemia de covid-19. Más tarde protagonizó diversos escándalos.

Inscrito en la lista de plurinominales, Mayer fue cuestionado por numerosos usuarios de redes sociales que incluso lo calificaron de traidor por haber tomado decisiones en contra de la Cuarta Transformación.

Sergio Mayer: - Traicionó al Presidente López Obrador - Votó como diputado contra todas las reformas de la 4T - Insulto a todos los morenitas - Apoyó las marchas del corrupto PAN Este derechista no tiene nada que estar haciendo hoy como diputado plurinominal de MORENA. pic.twitter.com/t4nX2X8hK5 — AntiTelevisaMx (@AntiTelevisaMx) June 19, 2024

Te estaremos vigilando de cerca @SergioMayerb , porque no se nos olvida tu traición y falta de compromiso con el pueblo en tu encargo anterior. Aprovecha esta nueva oportunidad que te damos para actuar como verdadero servidor público y no como ambicioso vulgar — John Eren Castillo ???????? (@Humanismo4T) June 19, 2024

El actor respondió a la cuenta @catrina_nortena, la cual le dijo que primero pidiera perdón a Andrés Manuel López Obrador por hacer campaña contra la 4T con videos en contra del Tren May y por marchar con la Marea Rosa.

“Si algo me distingue es por tener sentido común y criterio propio, y no creo que tenga que disculparme por eso. Te mando fuerte abrazo”, respondió el actor.

Bueno, ahí me esperas pues, Yo te aviso. Si algo me distingue es por tener sentido común y criterio propio, y no creo que tenga que disculparme por eso. Te mando fuerte abrazo https://t.co/GHQcZW6wO3 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) June 19, 2024