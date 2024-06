Sheinbaum responde a Fernández Noroña: “no tiene por qué plantearse una discusión por cargos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por segunda vez en lo que va de la semana, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a los reclamos del senador electo, Gerardo Fernández Noroña, por no obtener un cargo dentro del movimiento y, a modo de queja, dijo: “no tiene por qué plantearse una discusión por cargos”.

La morenista fue cuestionada este miércoles si ya se reunió con el aún diputado federal del PT tras el enojo que expuso en sus redes sociales el lunes pasado porque, presuntamente, no se respetó el acuerdo interno de Morena entre las llamadas “corcholatas” para obtener cargos en el gabinete de la ganadora y en el Congreso de la Unión.

“Vamos a conversar en la semana. Yo lo dije, Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento. Y lo dije el otro día, él entró a la encuesta propuesto por el PT, igual que Manuel Velasco por el Partido Verde”.

La morenista recordó que las reglas planteadas en el acuerdo fueron solo para los militantes de Morena y aclaró: “Él no es, digamos, militante de Morena, no ha participado en los congresos, consejos; eso no quiere decir que (no) seamos parte del mismo movimiento (sic)”.

En su justificación, reiteró en la Cuarta Transformación “apreciamos y valoramos muchísimo su trabajo. Tan es así, que él es senador por Morena en la lista de Morena, o sea, tan consideramos importante y además, pues es muy valioso, que no está en la lista del PT, porque en el PT entraron tres senadores, pero incluso se esperaba por el PT, si entraban dos, era mucho”.

Destacó que, luego de las elecciones del 2 de junio, el presidente nacional del PT, Alberto Anaya, entró como el primero en la lista de senadores del PT, mientras que en el segundo sitio quedó Yeidkol Polevnsky, expresidenta nacional del Morena.

Sheinbaum Pardo razonó: “Lo que dijimos es ‘bueno, si no va a entrar por el PT Gerardo, pues requiere un espacio, entonces entra por la lista de Morena’. Gerardo es muy importante y no tiene por qué plantearse una discusión por cargos”.

-¿Se descarta para el gabinete?, le preguntó la prensa.

-Ya vamos a platicar con él. A ver, él es un gran legislador y es un gran tribuno, la verdad. Vamos a platicar con él ya exactamente. Es muy valioso, pero hay que considerar cómo fue el proceso, respondió.

-¿Y cómo coordinador en el Senado?, insistieron los reporteros.

-A ver, yo di mi opinión, firmamos un acuerdo y los senadores, en todo caso, tendrán que tomar sus decisiones, cerró.