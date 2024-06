Sheinbaum me da consejos a mí: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador y su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, sostuvieron una reunión privada con titulares de las secretarías de Hacienda y de la Defensa Nacional en la estación del Tren Maya en Cancún, aún inconclusa, como parte de la tercera gira que realizan en conjunto iniciada el viernes 28.

De acuerdo con el diario Reforma, López Obrador fue abordado por representantes de medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre las recomendaciones que le da a su sucesora.

“No, ella me da consejos a mí”, dijo el presidente condescendiente, luego de que en la víspera Sheinbaum Pardo sostuvo que en las giras de trabajo conjuntas ha estado aprehendiendo y leyendo mucho.

El mandatario refirió que el Tren Maya, que recorre mil 554 kilómetros y tuvo una inversión de 500 mil millones de pesos, va “muy bien, (es) una obra magna”.

A pesar de la gran inversión y prácticamente todo el sexenio de construcción, la obra sigue inconclusa, de ahí que durante la gira, la virtual ganadora de las elecciones del 2 de junio dio que continuará los trabajos.

A López Obrador y a Sheinbaum se les acercó poca gente, debido a que no hubo difusión de la visita. Entre quienes se acercaron estuvo una mujer que le pidió al mandatario dedicarle su libro, y uno más se presentó como ex alcalde de Tinum, Yucatán, con quien se tomó una fotografía tras señalarle que cumplió con la frase “sufragio efectivo, no reelección”.

Según la descripción que hace el diario de la estación del Tren Maya en Cancún, ubicada a 25 minutos del centro turístico, a pesar de haber sido inaugurada el 15 de diciembre pasado; dos andenes no tiene rieles, en la dirección a Mérida, hay escombros y chozas para los obreros; sigue sin concluirse la construcción de un puente de acceso a la Estación Cancún-Aeropuerto.