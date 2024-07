“Se hablan a ellos mismos”: Sheinbaum reaccionó así al manifiesto de Fox, Calderón y exmandatarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Se hablan a ellos mismos”, reaccionó la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, a propósito del manifiesto contra la reforma judicial que firmaron 23 exjefes de Estado, incluidos Felipe Calderón, Vicente Fox, así como José María Aznar y Mariano Rajoy, de España.

Ayer, los exmandatarios, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), expresaron su rechazo a la propuesta al considerar que sus propósitos son los mismos experimentados bajo las dictaduras y autoritarismos en América Latina.

Cuestionada este miércoles al respecto, la morenista opinó: “Es como de mucho autoconsumo, ¿no? O sea, ¿en quién quieren influir, si no les funcionó el hashtag de ‘narcopresidente’ y ‘narcocandidata’? Ahora creen que un desplegado de exjefes de Estado vinculados con la derecha y el conservadurismo les va a funcionar”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México destacó que los firmantes “primero, claramente es la derecha internacional, digamos, y segundo, se hablan a ellos mismos. La verdad, porque ¿a quién más le hablan? ¿Ustedes creen que va a influir en el pueblo de México un desplegado firmado por expresidentes, comandado por Calderón y Fox?”.

Y hasta los comparó con lo ocurrido en la Intervención Francesa: “Yo creo que es de mucho autoconsumo y querer influir desde fuera. Ahora sí que es como aquellos que en el siglo XIX fueron a buscar a los de afuera para influir en México, ya con el exceso de la intervención francesa”.

“Jueces no serán de Morena”

Sheinbaum Pardo defendió que con la reforma judicial propuesta por López Obrador los jueces electos obedecerán “al pueblo”.

“Ayer me lo preguntaron los empresarios, y yo decía, porque hay esta idea de que ‘ahora los jueces van a ser de Morena’. No, no tiene nada que ver con eso, es el fortalecimiento incluso de la autonomía del Poder Judicial”.

Reflexionó: “¿Un juez electo por el pueblo a quién le responde? Al pueblo. Tienen más autonomía los que son electos por el pueblo que los que son electos de manera indirecta, a través de la propuesta de la Presidenta.

Y regresó a los exjefes de Estado firmantes del manifiesto “vinculados, además, con una posición ideológica política; pero la verdad es que el pueblo de México ya los superó”.