“A symbol for the whole world”: Sheinbaum responde en inglés a un medio internacional (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez desde que ganó las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada en conferencia por un medio de comunicación internacional sobre el significado de su triunfo el pasado 2 de junio para México, América Latina, Europa y el mundo, y ella contestó en inglés.

“It’s a symbol for our continent, to be a woman that accesses the presidency of Mexico. It’s a symbol for the whole world that in a country, Mexico, that for two hundred years of republic didn’t have a woman as president for the first time, in two hundred years we’re going to have a woman for president”, dijo en su casa de transición.

En un inglés pausado, la morenista siguió: “I said I don’t arrive by myself; all the Mexican women arrive together, and as president, I have to not only be a woman in the presidency but to achieve all the agenda of women in Mexico, against violence, and for our rights”.

Así contestó la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a la pregunta de una periodista del Atenas Newspaper sobre el significado de ser una mujer presidenta en México, Latinoamérica, Europa y el resto del mundo.

“¿Voy a contestar en inglés o en español?, preguntó y enseguida comenzó su respuesta en el primer idioma. Luego, lo dijo en español:

“Es un símbolo para América Latina, para nuestro continente, para toda la América, para Europa y para el mundo. Es un símbolo que un país que durante 200 años de República no ha tenido una mujer presidenta por primera vez lo tenga, y al mismo tiempo como mujer presidenta tenemos que impulsar la agenda de las mujeres en México, en contra de la violencia y a favor de sus derechos”.

Y agregó: “Entonces es un gran privilegio. Decimos que en México es tiempo de mujeres”.