“La jefa de la oficina es ella misma”: Lázaro Cárdenas Batel

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “La jefa de la Oficina es ella misma… ella es la que va a mandar”, dijo Lázaro Cárdenas Batel, tras ser presentado como el próximo jefe de Oficina de la Presidencia de la República en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“Llevarnos bien con todo el gabinete, ayudar en tareas de coordinación y seguir instrucciones. Es la oficina de la presidenta, ella es la que manda… todo lo que la presidenta diga”, explicó.

En breve entrevista a la salida de la casa de transición de la morenista, en la alcaldía Iztapalapa, el exgobernador de Michoacán fue cuestionado sobre si su tarea será tener diálogo con la oposición, a lo que contestó:

“Eso corresponderá a cada momento, ya la presidenta dejó muy claro qué es lo que estaremos haciendo y no vamos a invadir competencias de nadie más, el gobierno tiene su estructura”.

Sin embargo, destacó que “siempre será importante escuchar a todo mundo. Este es un país diverso, plural, tendrá que seguirlo siendo”.

Ante la pregunta de si será él quien encabece las reuniones sobre el Caso Ayotzinapa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo: “no hemos recibido instrucciones todavía. Lo que la presidenta indique”.

El exlegislador fue cuestionado sobre si estará a cargo de revisar concesiones, particularmente, de agua, y respondió: “el gobierno tiene las áreas especificas que deberán encargarse de cada tema. Éste es uno de ellos, en nuestro caso apoyaremos la gestión que sea necesaria, siempre y cuando nos lo indique la presidenta”.

Consideró que el camino del próximo gobierno no es sencillo: “Una cosa de esta dimensión, el gobierno de un país como México nunca será algo sencillo, lo veo con optimismo que es distinto, sencillo no”.

-¿Pese a tanto muerto?

-Bueno, es uno de los temas con los que lidiar.

Cárdenas Batel insistió en que “la Oficina de la Presidencia, la titular principal es la propia presidenta; nosotros tendremos una tarea de apoyo en lo que ella indique. La relación con la sociedad con los otros funcionarios del gobierno, la relación con autoridades locales con la sociedad, pero la jefa de la oficina es ella misma”.

“Un privilegio y un honor”

Minutos antes, en la presentación, el exgobernador de Michoacán agradeció a Sheinbaum Pardo la confianza para darle ese cargo y agregó:

“Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado de la historia de México, un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa y por todo lo que su gestión puede significar para nuestro país, no solo para las mujeres y no solo para la política, ya por esa sola razón será un privilegio colaborar con nuestra presidenta”.

Cárdenas Batel definió a la próxima presidenta como “una mujer comprometida desde muy joven con las mejores causas de México”. Dijo que tiene la “fortuna” de conocerla desde hace mucho tiempo y con quien ha coincidido en la lucha política desde hace 37 años.

“Cuando ella era, además de muy joven, parte del movimiento estudiantil que entonces defendía la esencia de nuestra Universidad Nacional, y cuyos liderazgos más importantes se sumaron al gran movimiento, que en 1988 sacudió a México y abrió la puerta para su transformación democrática”, agregó.

El próximo jefe de la Oficina de la Presidencia ofreció mantener “coordinación y diálogo efectivo y respetuoso” con los otros intregrates del gabinete, con autoridades locales, miembros “de otros poderes” y con los distintos sectores de la sociedad, para “el cumplimiento de los objetivos de su gobierno, sus programas y proyectos y aquellas tareas que usted nos indique para servir a la gente y al país”.

“Nunca me fui” de la 4T

El 17 de marzo del 2023 se hizo pública la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel a la Coordinación de Asesores de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que asumió desde el 1 de diciembre del 2018.

Al preguntarle las causas de esta salida y si hubo una especie de ruptura con la 4T, el michoacano contestó:

“No, a ver, yo no nunca me he ido, simplemente cumplí un ciclo en la posición que ocupaba como coordinador de asesores, se abrió una oportunidad que yo, en lo personal, considere muy interesante de participar como asesor de la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC)”.

Tras un año de ese tener ese cargo, añadió: “Y nada, yo nunca me he cambiado de trinchera ni muchísimo menos, ni pienso hacerlo”.