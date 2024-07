Alito: hay gente del PRI vinculada con el crimen organizado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, acusó que existe una campaña nacional de difamación contra él y el partido, en la que están involucrados priístas que trabajan en favor del gobierno y vinculados con el crimen organizado.

Tales acusaciones las hizo este domingo en un video que difundió en sus redes sociales:

“Compartir con ustedes que hay una campaña nacional de calumnias hacia un servidor, hacia el partido, pero son los mismos de siempre, son los que han destruido al partido, son los que quieren poner al PRI al servicio del gobierno y eso no lo vamos a permitir”, dijo.

Sin mencionar nombres, Moreno acusó que, con esa campaña “quieren poner al PRI de rodillas, pero no lo vamos a permitir. Los vamos a enfrentar porque no podemos permitir que en este clima de violencia que hay en el país, gente incluso del PRI que trabaja a favor del gobierno, que están vinculados al crimen organizado, quieren llegar hoy a la Cámara de Senadores. No lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el crimen organizado llegue a las cámaras”.

El priista aseguró que ha hablado con “muchas compañeras y compañeros de los medios de comunicación y me comparten que les hablan que les presionan, que les dicen que saquen notas todas esas que han sacado en cinco años para atacarme, para calumniarme porque quieren un PRI de rodillas a un gobierno autoritario”.

Aquí andamos en el @PRI_Nacional, concentrados, trabajando por el partido, por la militancia y por México; dando seguimiento a las actividades de nuestros Comités en las 32 entidades.



Defensa del Poder Judicial

El video del líder nacional priista fue acompañado de un mensaje en el que aseguró que da seguimiento a las actividades de los 32 Comités estatales.

Y advirtió: “A nosotros las calumnias y mentiras no nos preocupan ni nos afectan. Sabemos que provienen de personajes que no mueven un dedo por el priismo y que solos se exhiben como empleados del poder; serviles que han hecho del golpeteo a la oposición una manera de presentarse como ofrendas al oficialismo”.

Añadió que el PRI seguirá defendiendo la democracia y la división de poderes, “con especial atención al Poder Judicial. No nos vamos a distraer, porque eso es justamente lo que quiere lograr el gobierno a través de sus enviados”.

Por último, reiteró su apoyo y defensa “con todo, al Poder Judicial, a los magistrados, a los jueces, a la Suprema Corte”.