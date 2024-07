Sheinbaum reta a jueces inconformes: “si son muy buenos, que se inscriban en la elección”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, retó a jueces, magistrados y ministros que critican la elección de éstos por voto popular, según lo contempla la reforma al Poder Judicial: “Si son muy buenos jueces, si son muy buenos magistrados, que se inscriban en la elección y que sean electos”.

Además, pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que explique los casos de liberación de delincuentes, los llamados “sabadazos”, su reunión con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y hasta le reprochó que no se haya levantado en un acto oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta manera reaccionó en conferencia la exjefa de gobierno de la Ciudad de México a las críticas que ha recibido la iniciativa de reforma judicial del Ejecutivo; en especial a una carta en la que 42 jueces y magistrados de Circuito advirtieron que elegir a los impartidores de justicia por voto popular los pone en la posición “de políticos” y tira la inversión del Estado en el actual sistema carrera judicial.

“¿Por qué no se inscriben ellos en la elección? Si son muy buenos jueces, si son muy buenos magistrados, que se inscriban en la elección y que sean electos… Le va a dar mucha fuerza a un juez o a un magistrado, o a un ministro ser electo por el pueblo de México”, reviró.

Luego, cuestionó las críticas: “¿Qué quiere decir ‘políticos’? Habría que preguntarles primero ¿no?... Si quieren decir ‘partidarios’, están equivocados, porque es distinto un ser político a político que perteneció a un partido político, que se ha dedicado a la política, que… primero habrá que preguntarles a qué se refieren con ello. Y segundo si es partidario, no, no se eligen por partido político”.

En tono de reclamo, reviró a los solicitantes: “A ver que nos digan los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿qué opinan de la reforma que hizo Zedillo? Que se fueron todos los de la Suprema Corte y se nombraron nuevos, elegidos por el entonces presidente Zedillo, ¿qué opinan de esa reforma? ¿O no opinan porque a todos se fueron con su pensión de no sé cuántos millones?”

En tono más enérgico, lanzó: “A ver, ¿por qué la presidenta de la Suprema Corte, en la primera reunión que tiene invitada por el presidente de la República, aquel 5 de febrero, no se levanta? ¿por qué no nombra al presidente en su discurso? Porque es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial. ¿Por qué no se levantó? ¿Que no es un asunto político? O sus chats, ¿que no son políticos?”.

“Sabadazos” y desplantes

En sus reclamos, Claudia Sheinbaum pidió a los jueces que expliquen las liberaciones de personas vinculadas con el crimen organizado: “que explique la presidenta de la Suprema Corte estas liberaciones y muchas otras. Los famosos ‘sabadazos’ que se dan, a ver, que se expliquen. En el caso incluso de delincuencia organizada, ya déjense de la delincuencia de cuello blanco, delincuencia del fuero común, que también existe. ¿Por qué no explican esos casos?”.

Y aunque ya era un tema pasado, retomó la petición de diálogo que la semana pasada hizo la ministra presidenta Norma Piña: “Es como cuando pide ahora diálogo, la presidenta de la Suprema Corte con el presidente de la República o su servidora, ¿no que había autoritarismo? O en efecto, ¿por qué no explica… lo dijimos en su momento, todavía estábamos en campaña, la reunión que tuvo con el presidente del PRI en la casa de un ministro de la Suprema Corte? ¿O por qué no explica aquellos chats que sacó Alejandro Armenta, en su momento? Entonces, ahora sí están del lado de las víctimas”.

Sheinbaum Pardo comentó que en la reunión que tuvo ayer con legisladores de Estados Unidos le sugirieron revisar el sistema de elección de los jueces en ese país.

Y cerró al reiterar que sin la reforma judicial, a ella como presidenta electa le tocaría elegir a tres ministros, uno de ellos en noviembre próximo: “Si su preocupación es que hay influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, pues en teoría habría más influencia de la presidenta sobre la Suprema Corte si la designa la presidenta”.