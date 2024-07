“Regresa por puro oportunismo”: Noroña rebate la postura de “El Fisgón” sobre Sergio Mayer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aún diputado federal petista Gerardo Fernández Noroña rebatió la postura del presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, Rafael Barajas “El Fisgón”, en torno a las críticas por la asignación de una diputación plurinominal al actor Sergio Mayer.

El también caricaturista criticó las voces que dentro de Morena exigen separar a Mayer, al considerar que sería una “estupidez del tamaño de una catedral”

En una grabación que se viralizó en redes sociales, “El Fisgón” reclama: “Nos costó un trabajal sacar adelante el Plan C, si nosotros empezamos a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? ¿Pa’ qué lo echas del otro lado?”.

Tensión en Morena: El Fisgón llama estúpidos a morenistas y les pide que se callen y maduren por exigir retiro de diputación a Sergio Mayer. pic.twitter.com/uKD6VkwvVX — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) June 30, 2024

Pidió “cerrar filas” y dar una lección de unidad: “hay que decirles que se callen, que maduren, que crezcan, que sean responsables”, dijo en referencia a las voces que reclaman la salida de Mayer.

Fernández Noroña consideró que el caricaturista se equivoca en su análisis.

En una transmisión en sus redes sociales, resaltó que algunos de sus adversarios vienen al movimiento, se definen y les ayudan, lo que, aseguró, Sergio Mayer no hizo, y consideró que regresa por puro oportunismo.

“Aquí he expresado que yo no estoy de acuerdo con esa candidatura de Sergio Mayer, que desde que lo vi dije ‘éste qué hace aquí’, y cuando me enteré que iba a lista de representación popular, dije ‘no bueno’.

“El compañero Fisgón se equivoca en su análisis en redondo, porque Sergio Mayer no está haciendo una definición como algunos del PRI y el PAN que en este momento clave, antes de la elección, dicen ‘me la juego con el movimiento de transformación’ y se vienen de este lado, te guste, te disguste o te super irrite.

“Esa gente, eran adversarios nuestros y se vienen para acá y se definen y nos ayudan a ganar. Sergio Mayer no, Sergio Mayer supuestamente estaba acá, quedó fuera de la Cámara porque perdió, no porque nosotros lo hiciéramos algún mal y se va rabioso y regresa por puro oportunismo, porque de aquel lado no le dieron nada y acá se le abre la puerta. Bueno yo creo que es un error”, opinó.

Resaltó que la gente al criticar a Sergio Mayer y pedir que se vaya del movimiento no abre la puerta para que se vaya con la derecha, sino que lo que piden es que no tome protesta como diputado de Morena y ceda su lugar a su suplente.

“En qué se equivoca desde mi punto de vista Rafael Barajas es que al criticar y decir que se vaya, se va a ir a la derecha, no, lo que la gente está diciendo es que no tome protesta como diputado, no que se vaya, no que sea diputado y se vaya a la derecha, lo que está diciendo es que ese tipo no tiene que ser diputado del movimiento, pero fue elegido diputado del movimiento”, resaltó

“Él se equivoca porque sí hay una salida, ¿cuál es esa salida? Que Sergio Mayer no tome protesta y que tome protesta su suplente y no se pierde esa diputación, ni estás abriendo ninguna cacería de brujas. Por alguna razón que a mí me escapa Sergio Mayer, se ha convertido en el pararrayos de la inconformidad de la gente con ese tipo de decisiones, en el ejemplo de que ya les colmó la paciencia y que es la gota que derrama el vaso y ahí la exigencia de que no tome protesta”, resaltó.

Para finalizar, dijo que Sergio Mayer tomará protesta como diputado, ya que no lo podría impedir ningún dirigente, lo único que lo impediría sería su conciencia al saber que no lo quiere el movimiento y que llame a su suplente para la diputación.