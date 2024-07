Álvarez Máynez critica reacciones de Ebrard y Sheinbaum ante video editado de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El excandidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez se posicionó frente a las declaraciones del candidato a la presidencia estadunidense, Donald Trump, y criticó que Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, y la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, reaccionaran al video editado sin verificar la información.

El sábado por la tarde se viralizó un video del candidato a la presidencia estadunidense, Donald Trump, en el que explicó como consiguió que México blindará la frontera con 28 mil elementos de seguridad.

En el video se escucha la anécdota completa de cómo “le sacó todo” al gobierno de México respecto a la seguridad en el muro fronterizo, durante el discurso hizo referencia al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrard, quien estuvo a cargo de las negociaciones.

El video finaliza con Donald Trump calificando a una persona como “estúpida” y con un “IQ de 60”, al cual acusa de negociar con el presidente de Rusia y el presidente de China. Este material circuló de manera rápida en redes sociales y provocó las reacciones de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

Ebrard, quien será secretario de Economía, respondió en su perfil de X que no se intimida por el candidato republicano y que defenderá los intereses de México a través de su próximo cargo.

Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2024