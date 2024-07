“Descarados, enseñando el cobre”: AMLO arremete contra opositores por la “sobrerrepresentación”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oposición nunca se había visto tan descarada, deshonesta y enseñando el cobre porque ahora piden que se viole la Constitución, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al abordar el tema de la sobrerrepresentación de Morena.

“Siempre me han parecido gente, con todo respeto, de pocos principios o sin ideales, oportunistas, corruptos, inmorales, pero se cuidaban, y ahora están completamente descarados, están queriendo que se viole la Constitución”, aseguró.

De nueva cuenta, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, fue invitada de nuevo para “leerles el artículo”.

Explicó que la “sobrerrepresentación” benefició a la oposición por muchos años, está en la Constitución y no llevarla a cabo sería violarla, por lo que ahora señala la hipocresía de grupos opositores que piden que no se aplique aumentar el número de legisladores con la suma del porcentaje obtenido por cada partido que fue en alianza con Morena.

El mandatario federal recordó que “hasta les dimos la oportunidad, porque nosotros no queremos que haya antidemocracia en nuestro país, somos demócratas auténticos, sinceros, y rechazaron la reforma electoral que propusimos, donde se arreglaba este asunto de la sobrerrepresentación. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra, para mantener lo que ellos habían aprobado en la Constitución”.

Alcalde Luján afirmó: “Sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido; hoy, que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla la Constitución, que se viole la norma constitucional”.

La Constitución establece en el artículo 54 establece, fracción IV, que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios: mayoría y plurinominales; la fracción V del mismo artículo establece que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.

“Esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir ‘no me gusta la Constitución’. Si no le gusta la Constitución, hay que reformar la Constitución. No es ‘interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie, ya no me gustó partido político, ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político’. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente”, enfatizó.

Interpretación textual

En 1996 establecieron la regla de, aunque se trate de una coalición, se va a considerar como partido político; pero, recordó la secretaria Alcalde “el problema es que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista en el 2008 decidieron eliminar la fracción IV del artículo 59 del Cofipe, quitaron, eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político”.

Eliminaron dicha fracción porque “les convenía en ese entonces, por lo cual desde el 2008 todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha la interpretación ha sido textual, como dice la Constitución, se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución”.

En 2009 le benefició a la coalición PRI-Verde, a este último partido le seguirá beneficiando porque ahora es aliado de Morena, “y no dijeron nada, estaban de acuerdo en que se aplicara la Constitución textualmente, por eso la distribución de plurinominales fue por partido no por coalición. En su momento no dijeron: ‘A ver, la suma de votos del PRI y del Verde’, no. El PRI cuánto obtuvo, y se aplicaba la regla; el Verde cuánto obtuvo, y se aplicaba la regla. Eso fue en 2019”.

En 2012 también benefició al PRI, de nuevo al Verde y a Nueva Alianza, “y tampoco se dijo absolutamente nada”. En el 2015 los ganadores, de nuevo, fueron el PRI y el Verde y se respetó la Constitución.

En 2018 el INE y el Tribunal Electoral aplicaron los mismos criterios para las tres coaliciones, porque su obligación es cumplir con la Constitución, lo mismo que ahora, con la última elección del 2 de junio de este año.

Alcalde lanzó un último mensaje: “Nuevamente un llamado al Estado de derecho, al cumplimiento de nuestras normas y acabar con la simulación y la hipocresía”.