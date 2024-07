Oposición denuncia “albazo” y “mordaza” en la discusión de las iniciativas constitucionales de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se llevara a cabo la discusión de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó convocar a sesión permanente el primero de agosto para comenzar a dictaminar el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el pasado 5 de febrero.

La oposición denunció “albazo” y “mordaza” en el acuerdo y votó en contra.

El acuerdo fue aprobado por 12 votos por parte de Morena y aliados, y tres votos en contra por parte de la oposición, que acusó que un punto del acuerdo establecía que nadie podría interponer reservas a los dictámenes durante el debate en comisiones y éste sería sólo en las discusiones en la Cámara de Diputados.

Esto porque la secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada morenista, Lidia García Anaya, al leer el acuerdo dijo en el punto número cinco que no se presentarían reservas en los proyectos de reformas en la Comisión, sino hasta que pasaran al Pleno de la Cámara de Diputados, lo que provocó el descontento de los integrantes de la oposición.

“Quinto, no se presentarán reservas a los proyectos de decreto en las reuniones de la Comisión. En su caso se podrán presentar en la oportunidad legal ante el Pleno de la Cámara de Diputados”, explicó la diputada morenista.

La diputada panista Paulina Rubio afirmó que el partido blanquiazul votaría en contra del acuerdo al señalar que los temas quieren ser abordados mediante “albazos” y “mordaza” al no poder presentarse reservas en la Comisión.

“Si bien tenemos 18 dictámenes que pretenden ser aprobados, no se le presenta a esta Junta Directiva ni a la Comisión en el Pleno un calendario en donde la ciudadanía tenga claro qué día se va a discutir qué tema, y eso representa una falta absoluta de transparencia. ¿Por qué? Porque pareciera entonces que los temas quieren ser abordados a través de “albazos”, en donde la gente tenga que estar pendiente inmediatamente para saber qué tema es el que va a seguir.

“En el quinto punto me preocupa mucho el tono que se le da a esa discusión en el que nos ponen una mordaza para no presentar reservas en la Comisión y entonces nos dicen que las reservas tendrán que ser presentadas en el Pleno. Me parece muy grave que se le quite al legislador, seamos oposición o sean del partido oficialista, la posibilidad de externar y de poder presentar reservas desde la Comisión”, detalló.

El diputado petista Gerardo Fernández Noroña negó que se les pusiera una mordaza a la oposición y señaló que las iniciativas de reformas ya habían sido previamente discutidas.

“Dicen un refrán que el que mal comienza la semana es a quien van a ahorcar en lunes. Y me parece que mal iniciaríamos planteando cosas que no existen, albazo. Si en febrero se presentaron las iniciativas, se discutieron hasta la náusea durante los plenos de la Cámara de Diputados.

“Dice Acción Nacional que queremos ponerle mordaza, n’ombre, aunque quisiéramos, hablan hasta por los codos. Van a presentar, seguro, 300 mil reservas para estar discutiendo mañana, tarde y noche, durante los días que sea necesario, hasta que se desmaye un representante de la oposición de tanto subir a tribuna”, enfatizó.

Luego de la discusión en la que se aprobaron las fechas dictaminadas para la probable aprobación de la reformas propuestas por el presidente, se acordó modificar la redacción del acuerdo.

“Las y los diputados integrantes de la Comisión podrán presentar reservas, que se presentarán a la Mesa Directiva de la Cámara para su proceso y, en su caso, discusión ante el pleno de la Cámara de Diputados, conforme a las disposiciones reglamentarias respectivas”, detalla el documento