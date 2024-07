AMLO minimiza declaraciones de Trump sobre que “los cárteles controlan a México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, diga que México está petrificado con los cárteles y que podrían quitar al presidente en dos minutos, es parte de la retórica que se exacerba en las campañas electorales, donde hay “demasiada pasión”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya se lo expresé amablemente en una carta al expresidente Trump, son tiempos electorales y en cualquier lugar del mundo donde hay elecciones se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión”, expuso.

El mandatario mexicano aseguró que su relación con Trump cuando fue presidente “es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan cómo hizo su campaña con pronunciamientos de ese tipo?, yo hasta escribí un libro que se llama “Oye, Trump”, búsquenlo, en ese periodo, es más, fui a las plazas de las ciudades de Estados Unidos a cuestionar ese discurso y a defender a nuestros paisanos migrantes”.

Consideró que con el tiempo y ya en la presidencia se modera, cambia y se entendieron bien.

“Les voy a confesar algo, les voy a contar una anécdota, cuando fui a Washington a la firma del tratado comercial, en contra de la opinión de internacionalistas, expertos, de que como estaban cerca las elecciones era muy riesgoso y que me iba a faltar al respeto y que nos iba a ir mal en ese encuentro, decidí ir porque íbamos a firmar el tratado, algo que nos ha ayudado mucho, bastante, somos el principal socio comercial de Estados Unidos y no lo éramos en ese entonces y en buena medida gracias al tratado”, dijo.

Planteó a Trump que ni en público ni en privado se abordara el tema del muro para evitar rispidez, lo cual consideró que respetó, aunque solo en el ámbito público y en encuentros con la prensa, pero al finalizar la visita del mandatario mexicano, Trump, en un evento privado, “en un acto privado llega y grita ahora sí puedo hablar del muro y a todo mundo le dio risa, pero en los actos públicos cumplió”, dijo.

Le reconoció que el republicano hiciera un reconocimiento a los migrantes mexicanos que van a ese país a trabajar.

El presidente López Obrador de nuevo habló de la carta que recientemente le envió a Trump, que no ha sido contestada, “pero ahí le recordé de lo bien que habló de los migrantes y estoy seguro que los paisanos nuestros se sintieron bien”.

Reparó: “Pero ahora está en campaña (...) Lo que diga mi amigo Trump hay que verlo en la circunstancia de la campaña”.

Al señalarle que se trata ahora de acusaciones graves de su amigo Trump la respuesta fue: “A mí me pidió opinión sobre es”, pero se refirió a cuando quería catalogar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas.

Comentó que el expresidente le consultó: “´¿Qué piensa de que consideremos terroristas a los narcotraficantes de México?´ y le dije no estoy de acuerdo y di mis razones, primero porque somos un país independiente, soberano y no queremos que vengan del extranjero y con la excusa de que se trata de un terrorista se lleven a cualquier persona, y lo entendió y al día siguiente él lo declaró: ´Hablé con mi amigo, el presidente de México, lo consulté. Ya estaba una iniciativa en ese sentido que querían enviar al Congreso y al final no la enviaron y dijo me convenció de que no era lo correcto”.

Por eso dijo que “es cosa nada más de no alarmarnos, lo mismo cuando dice vamos a cerrar la frontera pues no se puede, sencillamente no se puede, ahí sí se caen gobiernos, quizás no en dos minutos, ¿cuánto decía Fox? 15 minutos. Quizá no en dos minutos, ni en 15, pero si se cierra la frontera se provoca una rebelión en California, Nuevo México, Texas, Arizona y en los seis estados fronterizos que en su conjunto significan la cuarta economía del mundo. Entonces serenos”.