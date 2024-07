“Cuando se reparte mal el botín, hay motín”: esto dijo AMLO sobre Marko Cortés y Javier Lozano

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador resumió la disputa entre Javier Lozano y Marko Cortés como un pleito de cúpula donde “cuando se reparte mal el botín, hay motín”.

Durante la transmisión del programa de Carlos Alazraki en el canal de YouTube Atypical TeVe, se confrontaron el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, por el reconocimiento de Genaro García Luna –declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico– como panista.

A la disputa se sumó el expresidente Felipe Calderón, quien también culpó a Cortés de ser el responsable de la situación del partido.

“Lo otro es un pleito de cúpula, te lo puedo resumir en una frase coloquial; cuando se reparte mal el botín hay motín”, dijo brevemente el presidente, esta mañana.

El mandatario federal vio el debate del programa de Alazraki y prefirió enfocarse en el ejemplo de inteligencia que mostró el pueblo con una historia que contó el conductor de la emisión.

“Alazraki dice que a su trabajadora doméstica no la pudo convencer de que se vive en una dictadura. Imagínense qué clase de dictadura es la que se padece en México, en donde él y los que llegan a su programa, y muchos otros, hasta insultan al presidente, y nunca, nunca, jamás han sido censurados, ni serán censurados”.

Detalló la interpretación que hizo. “Dice: ‘Es que le dije a mi trabajadora doméstica —él dice de otra forma, yo no puedo repetirlo— no vayas a votar por la dictadura’. Y que llega el lunes y le dice: -¿Y qué hiciste? ¿Votaste por ese movimiento? -No, no, no, voté por Claudia Sheinbaum. Y repito, y repito, y repito lo de Facundo Cabral: ‘Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo’”.

El mandatario federal lanzó un “que vivan las trabajadoras domésticas. Que viva el pueblo”, por considerarlo inteligente y excepcional. Enseguida volvió al reproche contra la oposición.

“Eso no alcanzan a asimilarlo, a internalizarlo, no lo aceptan, y ahí está el meollo del asunto porque ese clasismo, ese racismo, les impide ver la realidad, viven en una especie de enajenación, obnubilados, obcecados, en una burbuja; que, desde luego, es parte de nuestro país, ellos son mexicanos con todos sus derechos y deben de ser respetados, pero hay otros mexicanos. México no es de una minoría”, recordó.