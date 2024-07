Sheinbaum explica por qué no se reunió con Claudio X. González Laporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó lo sucedido el pasado 19 de junio con el empresario Claudio X. González Laporte, quien se quedó en espera de una reunión privada con ella en el Hotel Presidente Intercontinental.

Se trata del padre de Claudio X. González Guajardo, promotor de la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez y uno de los principales críticos de la Cuarta Transformación, incluidas Sheinbaum Pardo y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aquella mañana del miércoles 19, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México fue la invitada especial de la reunión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el salón Castillo del mencionado hotel de la exclusiva zona de Polanco.

Como lo reportaron algunos medios, tras la reunión a la que asistieron decenas de empresarios de todo el país, González Laporte entró a otro de los salones del inmueble a esperarla, presuntamente porque podría hablar con ella unos minutos, pero eso no ocurrió.

Este miércoles, cuestionada sobre aquella supuesta intención del empresario y la razón de que ella no asistió, Sheinbaum Pardo ofreció una explicación:

“No me dijeron exactamente quién me estaba esperando o si había otra reunión. En algún momento me hicieron el planteamiento de que pudiera haber otra reunión y les dije ‘No, pues es la reunión’, el equipo que me ayuda, ‘es la reunión principal’, pero no me especificaron quién estaba esperando en otra reunión”.

Ante la insistencia de la prensa, agregó:

“Lo que yo sí planteé es que fuera una sola reunión, que íbamos a una reunión pública, que no era necesaria una reunión privada”.

La morenista justificó que durante la campaña y después se ha reunido con otros grupos como el Consejo Mexicano de Negocios, el CCE y las principales cámaras empresariales. Y añadió:

“Esta reunión grande que hubo, pues la idea es que era una sola reunión y si es necesario reunirnos con los empresarios en cualquiera de sus cámaras, a través del Consejo Coordinador Empresarial, pues lo seguiremos haciendo. El diálogo siempre estará abierto, pero en esa ocasión lo que planteé es que era una sola reunión”.

La negativa de Sheinbaum Pardo fue opuesta a lo que hace seis años ocurrió entre el recién ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, y González Laporte, quien fue uno de los principales promotores de la famosa frase de que “López Obrador es un peligro para México”.

El 4 de julio de 2018, tres días después del triunfo del tabasqueño, se reunió con el empresario y juntos, abrazados, se tomaron la histórica foto que fue difundida en las principales planas de la prensa, como lo publicó Proceso el 8 de julio de ese año, en un reportaje titulado “La concordia increíble”.