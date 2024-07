Como titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez ofrece “coordinación, diálogo, respeto y civilidad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La próxima secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ofreció “coordinación y diálogo” en la atención de las demandas ciudadanas; así como “respeto y civilidad” en la búsqueda de acuerdos para resolver las exigencias de la sociedad.

Luego de su designación como futura encargada de la política interna de México, consideró “un privilegio caminar” al lado de la primera mujer presidenta de México y agradeció la confianza de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, por darle esa “alta responsabilidad”.

Ésta, dijo “requiere un alto compromiso también; tenga usted la seguridad de que trabajaremos con todas y todos, con eficacia y sensibilidad en la atención de las demandas ciudadanas”.

Desde el Museo Interactivo de Economía (MIDE), le ofreció: “Siempre, siempre, habrá coordinación y diálogo bajo las directrices, claro, que usted nos marque desde la Presidencia”.

La exsecretaria de Gobierno de la CDMX ofreció actuar “con respeto y civilidad en la búsqueda de acuerdos para dar soluciones a las exigencias de la sociedad”.

Como futura inquilina del Palacio de Covián aseguró que dará “valor a la palabra de mujer” al cumplir los compromisos que Sheinbaum Pardo hizo en su campaña presidencial.

Luego, ofreció conducirse “con honestidad y seguiremos haciendo nuestro el lema de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; aprendimos del mejor”, dijo en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque enseguida lo mencionó: “Estoy segura que bajo su mandato daremos buenos resultados, porque usted recibe un importante legado del presidente Andrés Manuel López Obrador: una sólida base que hará posible avanzar en la transformación del país, siempre con apego a lo que establece la Carta Magna para actuar con justicia y con respeto a los derechos humanos”.

Apertura con distintos grupos

Al término del acto oficial, en breve entrevista con la prensa, Rodríguez Velázquez anunció que ofrecerá trabajar con diálogo, seguridad y “mucho respeto” con la población y sus diferentes sectores: empresarios, gobernadores, diputados y senadores, grupos sociales, mujeres, hombres, jóvenes, activistas de los derechos humanos y grupos indígenas.

“Vamos a seguir con mesas de trabajo como lo estamos haciendo ahora con la Secretaría de Seguridad”, dijo.

Cuestionada sobre el diagnóstico del país, respondió:

“Nos vamos a sentar para hacer el diagnóstico de cuáles son las prioridades de la doctora (Sheinbaum), los compromisos que hizo con la ciudadania en la campaña”.