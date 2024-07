“Bola de cínicos y corruptos”: Alito explota y amaga con expulsar a Sauri, Coldwell y Labastida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, amagó con expulsar a Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Francisco Labastida.

“Los vamos a exhibir los priistas a esta bola de cínicos y corruptos sinvergüenzas”, afirmó “Alito” Moreno en conferencia de prensa para informar de los resolutivos de la Asamblea Nacional del domingo, en los que se aprobó que se pueda reelegir y mantenerse en el cargo al menos otros ocho años.

Acompañado por la secretaria general Carolina Viggiano y por los coordinadores en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y en el Senado, Manuel Añorve, “Alito Moreno dijo que no van a permitir nunca más que “esos perfiles rancios del viejo régimen, beneficiados de nuestro instituto político, a quienes les dimos todo, vuelvan a manchar el nombre del PRI”.

Anunció que en vez de hacer lo políticamente correcto, como antes, “a partir de hoy los vamos a poner en su lugar y les vamos a contestar y los vamos a exhibir, con firmeza y con claridad”.

“Fueron los que lastimaron al partido con todas sus acciones y los hechos que ocurrieron en el pasado, y que por eso el gobierno construyó una narrativa” que tanto lastimó al PRI, provocándole rechazo, sostuvo “Alito”, quien se definió a sí mismo como un “gladiador”.

Aseguró que hay muchas propuestas y solicitudes para que se presente ante la Comisión de Justicia y Partidaria la expulsión de quienes, acusó, atentaron contra la unidad del partido.

“Como ellos me han difamado y me han calumniado todos los días, ellos no hacen propuestas para el PRI, ellos atacan a su dirigente y lastiman al PRI”, dijo “Alito” y enumeró “uno por uno” a sus críticos.

De Dulce María Sauri, quien recientemente lo ha cuestionado en medios, dijo que fue la presidenta del PRI en la derrota de ese partido en la Presidencia en 2000 y luego se mantuvo ahí dos años, y además de que autorizó el traspaso de mil 500 millones de pesos del sindicato petrolero al tricolor, lo que se conoció como Pemexgate.

“Recordarán ustedes que fue una denuncia que se hizo de que habían desviado recursos de Petróleos Mexicanos de más de mil 500 millones de pesos a la campaña presidencial del tristemente célebre candidato Labastida y que se culpó al PRI, y que le generó una multa de más de mil millones de pesos al PRI”, denunció “Alito” Moreno.

De Pedro Joaquín Coldwell señaló: “no tiene vergüenza, díganme cuándo se ha parado en el partido”.

Aseveró que uno de los grandes lastres para el PRI fue la narrativa que se dio desde 1994 en el sentido de que el partido asesinó a su propio candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, y aseveró que uno de los señalados en los expedientes es el senador electo Manlio Fabio Beltrones.

En un gráfico presentado en la transmisión de la conferencia se mencionaron casos relacionados con el exgobernador de Sonora sobre señalamientos de la DEA, la presunta tortura a Mario Aburto, asesino material de Colosio; el desvío de millones de dólares a Andorra y otro de su secretario adjunto para financiar campañas en 2016.

“Los vamos a enfrentar y vamos a pedir la creación de las comisiones y nos vamos a ir con todo, porque gracias a esta bola de cínicos lastimaron el nombre y el prestigio del PRI, y nos vamos a ir con todo”, amagó “Alito”.

“El peor lastre”

Un día antes, en el discurso en el Pepsi Center, donde se llevó a cabo la Asamblea, “Alito” había acusado a sus críticos sin mencionarlos por su nombre.

“Ellos fueron el peor lastre para nuestro partido, ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemexgate”, declaró Moreno frente a casi tres mil delegados priistas.

“Alito” Moreno consiguió alargar su permanencia en el puesto de la dirigencia hasta el 2032 mediante una reforma estatutaria aprobada la tarde del domingo 7 de julio. En su discurso, aprovechó el espacio para enviar un mensaje a quienes considera, han dañado el partido.

En su discurso aludió al caso del asesinato presidencial Luis Donaldo Colosio, aseguró que hay militantes del partido vinculados en el asesinato del priista en 1994 y se comprometió a que exigirán “cuentas” a los responsables.

“Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI, no vamos a tapar a nadie, vamos a exigir cuentas, transparencia y los vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad y por ello hay que dejarlo claro”.

La reforma se llevó a cabo en la 24 Asamblea Nacional Ordinaria del PRI en la cual “Alito" Moreno señaló que quienes no aman al partido no lo pueden defender, haciendo referencia a quienes no acudieron a alguna de las asambleas.

“Todo el que quiso hablar en el partido, acudió a las Asambleas Municipales, a las Asambleas Estatales y a la Asamblea Nacional, quien no es del partido, quien no lo ama, no lo puede defender”.