Sheinbaum propone “fortalecer la escuela” del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, se pronunció por “fortalecer la escuela” del Poder Judicial y su relación con universidades y escuelas de Derecho para que los jueces estén actualizados de manera permanente.

Y cuestionada sobre si las fallas en el Poder Judicial se generan desde las fiscalías, recordó un operativo que encabezó el entonces recién nombrado secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, en octubre del 2019, contra La Unión Tepito, en el que había policías involucrados con los criminales y más de 30 personas fueron detenidas, pero días después un juez las liberó.

La mañana de este lunes, en conferencia, la prensa preguntó a la morenista su opinión sobre las declaraciones de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el sentido de tomar en cuenta la carrera judicial para aspirar a cargos de juez, magistrado y ministros.

Sheinbaum Pardo reiteró que los aspirantes a esos cargos “deben ser personas honestas… creo que también se tiene que fortalecer la escuela del Poder Judicial o su relación con otras universidades, Escuelas de Derecho, etcétera, que permita que los jueces se estén actualizando de manera permanente”.

Agregó que la evaluación que haga el Tribunal que se crearía con la reforma judicial, “no solamente es una evaluación desde mi perspectiva, que no hayan cometido un error que esté vinculado con actos de corrupción, porque no son errores, sino actos de corrupción; sino también, pues cuál es la actuación permanente de un juez o de un magistrado”.

Y acusó: “hoy el Consejo de la Judicatura en realidad no evalúa, evalúa más bien cuestiones administrativas que de fondo. Pero yo sí creo que tiene que renovarse el Poder Judicial”.

El día en que escapó “El Lunares”

Cuestionada sobre las voces de magistrados que acusan que las fallas en el Poder Judicial también se originan desde las fiscalías y el Ministerio Público, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México recordó unos de los operativos fallidos más sonados de su administración en la capital.

Ocurrió la noche del 22 de octubre del 2019, bajo la coordinación del entonces jefe de la policía capitalina y próximo secretario de Seguridad nacional, Omar García Harfuch, en colaboración con la Secretaría de Marina (Semar), en el número 33 de la calle Peralvillo, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

“Resulta que en las pantallas del C5 ya se había visto que había policías, incluso con equipos importantes, afuera del lugar donde vivía el jefe de la Unión Tepito, es decir, había policías que protegían al jefe de la Unión Tepito”, dijo en referencia a Oscar Andrés Flores, alias “El Lunares”.

Narró que se hizo “un operativo muy grande para entrar a ese lugar a detener a, tanto delincuentes, como policías que también eran delincuentes. Se hace una detención muy importante, se llevan al Ministerio Público federal, entonces creo, y a los tres días salen todos”.

Sheinbaum Pardo añadió que el argumento del juez del caso para liberarlos fue que los policías de la SSC pusieron en su informe policial homologado, “que los habían detenido adentro de un lugar y no afuera, o afuera y no adentro, no sé cómo era exactamente…entonces el Ministerio Público presenta de acuerdo al informe policial homologado, y el juez dice: ‘No, salen todos porque en lo que dice ahí, dice que los detuvieron adentro cuando en realidad era afuera’. Y en aquella ocasión, recuerdo que yo dije ‘¿Y qué con las otras pruebas, y qué con el contexto?’.

Lo que la morenista no dijo es que, aquella noche, “El Lunares” escapó del operativo presuntamente con ayuda de policías o “halcones” que le avisaron del mismo. Tampoco mencionó que el juez del caso fue Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, familiar de Dolores Padierna, entonces diputada federal por Morena.

Que jueces vean todas las pruebas

Tras el recuerdo, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reiteró en favor de la reforma al Poder Judicial: “queremos jueces, que sí, evidentemente partan de una base jurídica, pero que en su mente tengan la idea, estoy hablando de delincuencia organizada, ni siquiera de otro caso, sean capaces de no solamente de ver si adentro o fuera, cinco, cero, cuatro o cinco, cero, cinco, sino todas las pruebas adicionales que se están presentando en el caso”.

Y aunque reconoció que “también hay casos en donde el Ministerio Público presenta mal la carpeta, pero estamos hablando de un Poder Judicial que es… que no tiene una… que no es la ciudadanía quien lo elige, que a quien le reporta es al jefe, no al pueblo de México. Entonces por eso es muy importante la renovación del Poder Judicial”