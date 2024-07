AMLO se pone de acuerdo con Sheinbaum para el Presupuesto de Egresos de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre el gobierno saliente y el entrante se ponen de acuerdo para el Presupuesto de Egresos de la Federación, pero cuando corresponda el envío a la Cámara de Diputados, será la presidenta quien tome la última decisión, aunque, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, le pedirá incluir recursos por si quedan pendientes algunas obras que él comprometió.

“Ya se están poniendo de acuerdo en el caso del presupuesto, ya se está trabajando de manera conjunta. Es la presidenta electa la que tiene la decisión”, debido a que al actual gobierno debe resolver algunos aspectos, pero “a ella le va a tocar enviarlo y va a ser el presupuesto que va a ejercer. En sentido estricto y claro es el presupuesto del nuevo gobierno, el presupuesto que se va a enviar a la Cámara de Diputados”.

Indicó que hay comunicación entre él y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, “es una transición ordenada, sin sobresaltos, tersa, muy responsable. Ni se va a sentir porque ya están poniéndose de acuerdo los servidores públicos que van a dejar sus cargos y los que van a entrar, por eso fue la reunión de ayer”.

Dijo que no quedarían obras pendientes y que lo único que dejaría es el tema de Ayotzinapa, que no logró resolver en su gobierno; así como la descentralización.

“La verdad no van a quedar pendientes, ahora le comentaba yo de que fuimos en la gira, todo va a quedar cubierto hasta diciembre, se van a quedar los fondos para todas las obras, pero vamos a hacer una revisión, quiero recordar qué ofrecí que no vaya a cumplir para pedirle que se pueda incluir en el presupuesto, pero no me acuerdo de nada que haya yo ofrecido que no vaya a cumplir en obras”.