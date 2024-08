AMLO arremete contra el Consejo Coordinador Empresarial por llamado contra sobrerrepresentación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La petición del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de interpretar la Constitución para la asignación de diputados plurinominales es de vergüenza y pena ajena. “Ya entiendan, esto ya cambió, el pueblo ya no quiere más de lo mismo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución, en pocas palabras. Están, primero, descarándose. Están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico estado de derecho, quieren un estado de chueco y es mucha prepotencia, que los que se sienten dueños de México quieren tener a sus pies a jueces, magistrados y ministros”, dijo.

Es decir, lo que en el fondo buscan con el tema de la “sobrerrepresentación”, dijo, es tener un Poder Judicial que esté al servicio de una minoría rapaz y no que esté con el pueblo y por eso ahora hablan de la representación de Morena y sus aliados en el Congreso, con lo que podrán reformar la Constitución.

El CCE, aseguró, no son sólo los que representan a ese organismo, “son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte”.

“Cómo piden que se interprete la Constitución, que es muy clara y lo mismo la ley en la materia. Además, si ya se ha aplicado esa forma en elecciones anteriores, por qué ahora que el movimiento de transformación -porque así lo decidió el pueblo- va a tener mayoría calificada en el congreso, no quieren que se aplique la Constitución y la ley de la materia y las resoluciones que se han hecho con anterioridad”, cuestionó.

El mandatario federal dijo que en general la oposición “ahora están en esta crisis de nervios y alentando para que se viole la Constitución” y al CCE les reprochó: “Ya entiendan, esto ya cambió, el pueblo ya no quiere más de lo mismo. ¿Con qué cara los ministros y los de CCE están defendiendo al Poder Judicial? Si un ministro viola la Constitución y gana cuatro veces más de lo que gana el presidente”.

Agregó: “¿A quiénes están defendiendo? A gente inmoral, deshonesta porque se quedaron acostumbrados a la época de la corrupción (…) hasta se le debería cambiar el nombre, mientas no haya reformas no debe ser Suprema Corte de Justicia porque ahí no hay justicia”.

Aunque dijo que no mencionaría los nombres de los representantes, “sí saben ellos que me estoy refiriendo a una actitud que es completamente inmoral. Eso no ayuda a limpiar de corrupción, eso no le ayuda a México, es un mal ejemplo lo que están haciendo, el tener a su servicio a ministros para que no paguen impuestos pata que mantengan sus monopolios, para proteger intereses facciosos y todo en contra del interés general”.

El presidente dijo que cuando se legisló en contra del pueblo, “no había desplegados del CCE, todas eran para beneficiar a minoría y perjudicar a la mayoría de pueblo de México”.

También lanzó una serie de cuestionamientos al organismo empresarial: “¿Por qué no se manifestaron cuando se pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes, del pueblo y la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿Y ahora sí?”.

Añadió que México es de todos los mexicanos, no es país de unos cuantos. “Cómo posible que el pueblo votó mayoritariamente a favor de que continúe la transformación del país y ellos, un grupo de potentados, con achichincles de los medios, academia e intelectualidad pisotean la Constitución”.

Concluyó que es “porque no les conviene para mantener sus privilegios, para que haya una auténtica legalidad (…) Me llamó la atención un párrafo a ver si pones el manifiesto del CCE, fíjense lo que piden además de manera ambigua simulando que están preocupados” y cuestionó que para la aplicación de la ley no debe haber interpretación.

“Qué es eso que van a interpretar? Si la Constitución es completamente clara en cómo llevar a cabo reparto de los diputados plurinominales (…) Hay toda una lanzada con esto de los medios, están desnudándose, los reyes van desnudos, por aquello de que el rey va desnudo”, dijo.

Agregó que la postura del CCE ayuda a entender por qué están promoviendo la huelga “los de arriba”, pero ayuda más a los trabajadores a darse cuenta. “¿Por qué tanto interés en que se mantenga el Poder Judicial sin modificación? ¿En qué les afecta si el pueblo elige, si son realmente demócratas? Si realmente quieren que vivamos en un auténtico estado de derecho, ¿en qué afecta que se utilice un método democrático para limpiar de corrupción”.

La actitud es, reiteró, de vergüenza y de pena ajena.

En torno a que funcionarios de otros países pudieron opinar sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador, también dijo que “todos pueden opinar, nada más que el que decide es el pueblo, pero es tener el control del Poder Judicial y de la Corte, para que sigan las empresas extrajeras intentando quedarse con la industria eléctrica, para cobrarle la luz a los mexicanos al precio que les venga en gana y eso es lo que defienden, para eso quieren el Poder Judicial”.