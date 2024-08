AMLO: Hay que ser un cretino para pedir una distribución de diputaciones plurinominales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se necesita ser cínico y cretino para pedir una distribución de diputaciones plurinominales distinta a la marcada en la Constitución, que además se ha aplicado por 15 años, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que fue correcta la decisión de la comisión de Prerrogativas y Partidos del INE, que favoreció a Morena y aliados porque se aplicó lo que indica la legislación desde hace años.

“Es muy clara la Constitución y la ley de la materia. Lo que están buscando los del bloque conservador de manera deshonesta, en el sentido amplio del término, del concepto, es que se viole la Constitución y se viole la ley de la materia. Cómo es posible que quieran que se interprete la Constitución estando tan preciso, porque no hay lugar a interpretación”, dijo.

El mandatario federal arremetió con más fuerza contra la oposición: “Se necesita ser cínico, cretino, para estar pidiendo una distribución de las plurinominales distinta a la que se ha hecho en los últimos 15 años; porque si no hubiese antecedentes, a lo mejor, ¿no?”.

Cuestionó: “¿Por qué el doble discurso de hablar del Estado de derecho, de que la ley es la ley? Pero ahora, como no quieren que se reforme la Constitución en beneficio del pueblo de México y quieren seguir manteniendo los privilegios de una minoría, entonces lo que piden de manera descarada, abierta, es: ‘viólese la Constitución’. ¿Y eso es democrático?”.

El jefe del Ejecutivo Federal recordó que planteó en la reforma electoral, que se eliminen las plurinominales porque el pueblo debería elegir a todos los legisladores, por lo que pasarían de 500 a 300 curules.

“¿Por qué la lista de 200? Ah, ¿qué hicieron?, rechazaron mi propuesta, así no habría ningún problema, no se estaría ahorita viendo cómo se va a repartir a los 200 diputados plurinominales. Entonces, que aprueben la iniciativa que se va a discutir en la nueva legislatura para que no haya plurinominales, y ya que quede en la Constitución, ya se resuelve el problema”.