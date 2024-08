Lilly Téllez acusa a AMLO, Sheinbaum y Morena de pretender quitarle su senaduría

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lilly Téllez acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta electa Claudia Sheinbaum de pretender quitarle la senaduría por las opiniones que ha expresado en el programa de Ciro Gómez Leyva.

En su cuenta de X (Twitter), la senadora panista dijo que el representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia en su contra para que le quiten la senaduría plurinominal que ganó en las pasadas elecciones de junio.

“Ante el INE Morena quiere impedir que sea Senadora porque expresé opiniones contra la 4T, en el programa de radio de Ciro Gómez Leyva. Estoy iniciando mi defensa legal contra estos imitadores de Maduro que aplastan a opositores”, denunció Lilly Téllez.

En uno de sus tuits aseveró que la presidenta Sheinbaum tendrá todo el poder del Estado, las Fuerzas Armadas y la mayoría en el Congreso, “pero su inseguridad predomina: ordenó que me arrebaten la senaduría. Le da miedo que tengo la fuerza de la razón y la voz para enfrentarla. Lo advertí: es una comunista”.

En otra publicación, acompañada de una foto donde aparecen Gutiérrez Luna y Sheinbaum, Lilly Téllez sostuvo: “Este par de neomaduristas saben que NO vendo mi voto y que NO me voy a callar, por eso quieren evitar que sea senadora. Me acusan de que me pagaron en el programa de Ciro Gómez Leyva, y eso es FALSO. Viles ladrones tras mi senaduría”.

Y en otra se lanzó contra el político veracruzano: “Este corrupto, por órdenes de Sheinbaum, me denunció ante el INE para que me quiten la senaduría. Dice que ‘no tengo una forma honesta de vivir’ porque critiqué a morena en el programa de Ciro Gómez Leyva. Qué imbecilidad de @Sergeluna_S Así empezó Venezuela, ¿no que no?”.