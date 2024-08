AMLO descarta diálogo con Ken Salazar sobre la Reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No es pelito, es aclarar que somos países independientes y soberanos”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las diferencias que ha tenido con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; acusó que “se andan por las ramas” con el tratado comercial para justificar una intervención.

“Este es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas diciendo ‘no, es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter´. No, si el tratado no es para que cedamos nuestra soberanía” y dijo que es un tratado comercial entre países, pero no para que México se convierta en un apéndice o colonia de otro país, que es lo que siempre se ha querido hacer.

El mandatario federal expuso que siempre debe haber diálogo, pero todo lo relacionado con decisiones de México se tiene que resolver en este territorio.

“No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero a tratar asuntos que sólo corresponde a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamentos para hacer la guerra en el mundo, qué me tengo yo que meter”, por lo que en las reuniones que pueda tener con Salazar no abordará el tema.

El presidente aclaró: “No, no, si no es pelito, es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país, esa no es la función de un embajador. Y ya lo dije: hay embajadores que han hecho peores cosas porque se los han permitido”.

Agregó que aún en el caso de que se hablara de sanciones a México, “nosotros los mexicanos tenemos que poner por delante nuestra soberanía, no podemos someternos. Es la historia de México, es el sacrificio de mucha gente por logra una patria libre, independiente y soberana, eso está por encima de cualquier tratado”.

Cuando amenazan con que impondrán aranceles a México, como es el caso de Donald Trump, recordó que el mismo republicano dice algunas cosas en campaña que después en el gobierno se concreta.

“Hay una realidad, primero hay campaña y una cosa son los candidatos (…) Tomar en cuenta que hay campaña, se dicen muchas cosas, ya en el gobierno es otra la situación (…) Con el tratado nos ha ido requetebién”.

“Hay una realidad que es tan importante: la relación económica que ya no es posible romperla. Lo explico, hacia adelante es importante tener una política de integración política y comercial nos conviene a los tres países de América del norte para poder crecer y tener una zona económica, comercial fuerte con relación a otras naciones del mundo (…) No hay nada por ahí nada racional que pueda llevar a una ruptura”.

La clave está, dijo, en que México, Estados Unidos y Canadá se necesitan para crecer y hasta el momento ha sido bueno el avance.

“Nos va a seguir yendo muy bien, pero todavía existe esa inercia que viene de tiempo atrás de no respetar la independencia, la soberanía de los pueblos, pero yo no pierdo la fe porque yo soy un hombre de fe y pienso que poco a poco se va a ir logrando que se respete cada vez más la independencia y la soberanía de nuestro país y hay avances muy importantes”.

Dijo que algunos oligarcas de México “están acostumbrados a ir al extranjero a quejarse buscar apoyo y buscar ejércitos para que nos invadan, esa es la historia. Nada más que ya los tiempos son otros y miren lo que se encuentra uno. No es ningún pleito, es nada más poner las cosas en claro. Además, nosotros no podemos violar la Constitución., establece el principio de la no intervención.