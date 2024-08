Avanza el “regalo” para AMLO: diputados de la 4T aprueban el dictamen de reforma al Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se allana el camino para cumplir el Plan “C” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Diputados de Morena y aliados aprobaron en la Comisión de Puntos Constitucionales la reforma al Poder Judicial que propone la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular.

La iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución establece que se reduce la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al pasar de once a nueve integrantes y se reduce de quince a doce el número de años que durarán en su cargo. Asimismo decreta que todas las sesiones del pleno serán públicas.

El diputado priista Rubén Moreira. Foto: Montserrat López

De acuerdo con el dictamen aprobado, la primera elección se realizará de manera extraordinaria y está prevista para 1 de junio de 2025.

También se establece el tiempo de permanencia de los ministros electos en el proceso extraordinario: durarán ocho, 11 y 14 años, por lo que sus periodos vencerán el último día de agosto de 2033, 2036 y 2039 para cada tres de ellos.

Los periodos se determinarán en función del número de votos de cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quien tenga mayor votación.

La reforma también señala que se sustituirá el Consejo de la Judicatura Federal por el Órgano de Administración Judicial y la Comisión de Disciplina Judicial por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Con respecto al ahorro de presupuesto, la iniciativa establece que el sueldo de ministros, magistrados y jueces, así como cualquier persona del Poder Judicial, no podrá ser mayor al sueldo asignado para el Presidente de la República.

También establece que los ministros no reciban su “haber para el retiro o pensión vitalicia” al momento de su jubilación, además de que tampoco podrán crearse ni mantenerse en operación los 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial, a excepción del Fondo de Apoyo a la Administración Judicial.

El pasado sábado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los legisladores del Partido del Trabajo su apoyo para sacar adelante las reformas del llamado Plan C “que queremos que se lleve el presidente como un gran regalo, como una gran despedida, como un gran homenaje que le tenemos que brindar a un gigante de la historia de nuestro país”.

Debate acalorado

Con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, los legisladores de Morena y aliados aprobaron el dictamen en lo general.

Asimismo, se presentaron 330 reservas, 106 del PRI; 71 de Morena; 70 de MC; del PAN 49; de la diputada sin partido Susana Prieto, 28; del PT 4 y del PVEM, 2, las cuales serán discutidas en las siguientes horas.

Susana Prieto: Foto: Montserrat López

Durante la maratónica y acalorada discusión, los diputados de oposición, que votaron en contra la iniciativa, acusaron que la reforma al Poder Judicial es una venganza por parte del titular del Ejecutivo.

El diputado del PRI, Eduardo Zarzosa, afirmó que la reforma al Poder Judicial es una venganza por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador porque la SCJN frenó algunas de sus propuestas de reforma.

“Se acabará en nuestro país la división de poderes, la transparencia y la democracia como hoy la conocemos. ¿Y cuál fue el grave error que cometió el Poder Judicial para merecer el castigo del inquisidor? Para quienes no lo saben, su único pecado fue ser un poder autónomo en sus decisiones, ser un poder libre de presiones ante sus resoluciones.

“Y como muchas de esas resoluciones echaron abajo reformas anticonstitucionales que se aprobaron en esta Cámara, entre otras decisiones que les mandató el Poder Judicial, por eso causó el malestar del inquilino de Palacio Nacional”, resaltó.

De la misma forma, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, acusó que la reforma se quiere aprobar sin la debida valoración y por el capricho del presidente Andrés Manuel López Orador.

“Nos encontramos discutiendo un tema que pretende ser aprobado sin la debida valoración por parte de la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, todo esto en respuesta únicamente al deseo y al capricho que ha mandatado el presidente y ahora la presidente electa, aún a sabiendas de la trascendencia y consecuencias catastróficas que tendrá la impartición de justicia para todas las personas; intentan fundamentar la aprobación de este dictamen en el falso discurso de combatir la corrupción”, detalló.

Cynthia López Castro. Foto: Montserrat López

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Braulio López Ochoa, advirtió que es necesaria la reforma al Poder Judicial, pero se requieren ministros con la experiencia necesaria y puso el ejemplo de la ministra Lenia Batres.

“Se requieren cambios, pero para estos cambios no se debe tener machete, se debe tener bisturí, entender dónde es el problema y repararlo y no destruirlo. Pocas instituciones en el Estado mexicano tienen un servicio profesional de carrera, el Servicio Exterior Mexicano, el Banco de México y las Fuerzas Armadas, y todos estos son respetados porque funcionan y funcionan bien.

“Que los cambios en los titulares de los órganos de los poderes no comprometan el desempeño y la calidad de la institución y de quienes ahí trabajan. Para ponerlos en términos claros, cuando hay servicio profesional de carrera, ni una ministra como Lenia Batres compromete la estabilidad del Poder Judicial Federal, por más daño que pueda hacer. La ministra Batres puede ser muchas cosas, pero no un juez o al menos no una buena jueza”, resaltó.

En caso de ser aprobada también en lo particular, el dictamen pasará a la Mesa Directiva que eventualmente lo trasladará a la próxima legislatura, en la que Morena, PT y PVEM contarían con mayoría calificada en San Lázaro para su aprobación.